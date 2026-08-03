Komemoracija za žrtve Oluje u selu Komić: "Nepokretna Marija Brkljač je živa spaljena"

Srpsko narodno vijeće (SNV) održalo je u ponedjeljak središnju komemoraciju za sve koji su tijekom i nakon vojno-redarstvene operacije Oluja izgubili živote, domove i zavičaj. Komemoracija je održana uz spomenik u središtu sela Komić u općini Udbina.

Kako su naveli iz SNV-a, u Komiću je tijekom ljeta 1995. godine ubijeno i nestalo osam srpskih civila. Među njima su bili 93-godišnja Sava Lavrnić i njezin sin Petar, dok je nepokretna Marija Brkljač, prema navodima SNV-a, živa spaljena u svojoj kući pred očima kćeri. Istaknuli su da ni više od tri desetljeća nakon događaja taj zločin nije procesuiran.

U obraćanju okupljenima poručeno je da je početkom kolovoza 1995. u Komiću ostalo osam stanovnika, a da nakon 12. kolovoza u selu više nije bilo nikoga. Naveli su i da je gotovo svih 89 kuća u selu spaljeno istoga dana.

"Došli smo u Komić da se sjetimo žrtava 'Oluje', mještana ovog sela, Srba koji su ovdje živjeli i ovdje stradali. Ali dolazeći ovamo, ne zaboravljamo žrtve naših sugrađana Hrvata. Nijedna žrtva, hrvatska ili srpska, ne zaslužuje da bude zaboravljena. Nevinost žrtve ne ovisi o tome na čijoj je strani rođena", poručili su iz SNV-a.

Dodali su kako traže da se nijedna žrtva ne dijeli na "važniju i manje važnu" te da svaka zaslužuje jednaku istragu i pijetet.

Na kraju komemoracije pročitana su imena osmero stradalih civila iz Komića – Marije, Petra, Save, Borke, Milice, Milke, Rade i Stake – uz poruku da se njihova imena i sudbine ne prepuste zaboravu.