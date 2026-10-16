Komemoracija akademiku Ivi Šlausu: Sjećanje na znanstvenika svjetskog ugleda i zagovornika mira, suradnje i dijaloga

U Mediteranskom institutu za istraživanje života (MedILS) održat će se 19. listopada 2026 u 11 sati komemoracija u čast akademika Ive Šlausa, istaknutog hrvatskog znanstvenika, fizičara, akademika i međunarodnog zagovornika mira i dijaloga. Komemoracija će okupiti predstavnike znanstvene i akademske zajednice, institucija i međunarodnih organizacija, koji će se prisjetiti njegova iznimnog životnog puta, znanstvenih postignuća i trajnog doprinosa društvu.

Akademik Ivo Šlaus rođen je 26. rujna 1931. u Splitu. Diplomirao je 1954., a doktorirao 1958. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Njegov znanstveni rad obuhvaćao je nuklearnu fiziku, fiziku čestica i medicinsku fiziku, područja u kojima je objavio više od 360 znanstvenih publikacija i pet monografija. Uz temeljna istraživanja u fizici, značajan dio njegova djelovanja bio je posvećen međunarodnim odnosima, održivom razvoju i znanosti o znanosti.

Svojim međunarodnim angažmanom ostavio je dubok trag u vodećim znanstvenim institucijama i organizacijama. Bio je gostujući profesor na uglednim sveučilištima, uključujući University of California u Los Angelesu, Georgetown University, Duke University i Kyoto University, te znanstveni savjetnik institucija poput Los Alamos National Laboratoryja. Sudjelovao je u brojnim međunarodnim znanstvenim projektima, predavao na desecima međunarodnih konferencija i organizirao međunarodne znanstvene skupove. Bio je počasni član Američkog fizičkog društva (American Physical Society).

Godine 1977. izabran je za izvanrednog, a 1991. za redovnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU). Kao predsjednik Odbora HAZU-a za međunarodnu suradnju pridonio je snažnijem povezivanju hrvatske akademske zajednice s međunarodnim znanstvenim organizacijama i akademijama. Bio je i član te čelnik brojnih međunarodnih tijela, među kojima se posebno ističe World Academy of Art and Science (WAAS), kojoj je bio predsjednik od 2011. do 2013., a potom počasni predsjednik. Bio je osnivač i glavni urednik časopisa Cadmus, posvećenog promišljanju globalnih izazova, razvoja i budućnosti čovječanstva.

Akademik Šlaus posebno se zalagao za povezivanje znanosti i društva te za međunarodnu suradnju u suočavanju s globalnim izazovima. Od 1987. bio je član Rimskog kluba, a 1993. osnovao je Hrvatsku udrugu Rimskog kluba, čiji je bio predsjednik. Bio je i član Međunarodnog vijeća Pugwash konferencija o znanosti i svjetskim pitanjima, organizacije koja promiče dijalog i smanjenje prijetnji miru. Njegovo djelovanje bilo je prožeto uvjerenjem da znanost, obrazovanje i međunarodno razumijevanje imaju ključnu ulogu u izgradnji pravednijeg, sigurnijeg i svijeta.

Njegov angažman nije bio ograničen na znanstvenu zajednicu. Od 2000. do 2003. bio je zastupnik u Hrvatskom saboru, gdje je djelovao u odborima za međunarodne odnose te za obrazovanje, znanost, kulturu i šport. Sudjelovao je u osnivanju inicijativa usmjerenih na demokraciju i socijalnu pravdu, a svoj je rad nastavio povezivati s obrazovanjem, diplomacijom i međunarodnim institucijama.

Za svoj znanstveni i društveni doprinos dobio je brojna priznanja, među kojima su nagrada Ruđer Bošković 1962. i 1969. godine te državna nagrada za životno djelo 2008. godine.

Komemoracija u MedILS-u bit će prilika za zajedničko prisjećanje na osobu čiji su znanstveni rad, međunarodna otvorenost i predanost općem dobru nadilazili granice pojedinih disciplina i država. Sudionici će svojim obraćanjima odati počast akademiku Šlausu, njegovim postignućima i vrijednostima koje je zastupao tijekom cijelog života.

O akademiku Šlausu govorit će:

prof. dr.sc. Frano Barbir, FESB, Sveučilište u Splitu, Upravni odbor Hrvatskog pagvaškog društva

prof. Ivo Bilić, zamjenik gradonačelnika Grada Splita

dr.sc. Iva Ivanković, državna tajnica, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske

prof. dr. sc. Vlasta Bonačić Koutecky, Humboldtovo sveučilište, Odjel za kemiju, Berlin, Njemačka

prof. dr. sc. Mirko Planinić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

dr.sc. Neven Bilić, Institut Ruđer Bošković, Hrvatsko pagvaško društvo

dr. sc. Danica Ramljak, ravnateljica Instituta Ruđer Bošković (2009.-2012.), viša savjetnica za znanost i inovacije, Svjetska banka (2012.- danas)

prof. dr. sc. Ivan Đikić, Institut biokemije II, Goethe University Medical Faculty, Frankfurt, njemačka

Sanja Damjanović, GSI Helmholtz, Centar za istraživanje teških iona, Njemačka; istraživačica u CERN-u i ministrica znanosti Crne Gore (2016-2020)

prof dr. sc Dragan Poljak, FESB, Sveučilište u Splitu

⁠prof. dr sc Guy Paić, Institut za nuklearne znanosti, Nacionalno autonomno sveučilište, Meksiko; istraživač u CERN-u.

akademkinja Mirna Šitum, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU)

Akademik Ivo Šlaus ostaje zapamćen kao znanstvenik svjetskog ugleda i intelektualac koji je vjerovao da znanje ima najveću vrijednost kada služi miru, suradnji i dobrobiti čovječanstva. Njegova ostavština nastavlja biti poticaj novim generacijama znanstvenika i svima koji se zalažu za odgovorniju i održiviju budućnost.