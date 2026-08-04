Komedija "Rulet" stiže u Split, Hvar, Dugi Rat i Sv. Filip i Jakov

U utorak, 11. kolovoza u 21 sat, na ljetnoj sceni Teatra uz more posjetitelji će uživati u komediji "Rulet" koja se u Split vraća čak 12. put.

Priča o nezaboravnoj djevojačkoj večeri koju izvodi popularna ženska četvorka - Petra Kraljev, Uršula Najev, Nika Barišić i Anica Kontić / Jagoda Kumrić u Splitu je već dugo omiljeni kazališni komad.

Priliku uživati u "Ruletu" ovog puta imat će i svi žitelji i posjetitelji Hvara, Dugog Rata i Svetog Filipa i Jakova.

Ne propustite "Rulet":

9.8. u 21 sat - HVAR, Hvarsko kazalište

10.8. u 21 sat - DUGI RAT, park u Lučici

11.8. u 21 sat - SPLIT, Teatar uz more

12.8. u 21 sat - SV. FILIP I JAKOV, otok Babac

"Komedija Rulet svoju popularnost odavno je dokazala. U Split na Teatar uz more nam se vraća čak 12. put, dakle samo u Splitu imaju brojku od 5.000 gledatelja. A diljem Hrvatske broj je znatno veći i publika uvijek odlazi zadovoljna i nasmijana. Ovog puta uz Split odigrat će Rulet i u Hvaru, Dugom Ratu i Sv. Filipu i Jakovu pa pozivamo sve ljubitelje komedija da se pridruže Uršuli, Anici, Petri i Niki te se nasmiju njihovoj djevojačkoj večeri!" - Damir Bubalo, Teatar uz more

Ana Uršula Najev, Petra Kraljev, Anica Kontić/ Jagoda Kumrić i Nika Barišić popularne su glumice koje svakodnevno gledamo na malim ekranima.

One su i glavne junakinje popularne komedije "Rulet" koja je razveselila čitavu Hrvatsku!

Sama komedija autorski je uradak Petre Kraljev, koja je nakon prvijenca "Kad udari južina" sad već dokazala kako njezin rukopis kod publike izvrsno prolazi.

Pitka je to i duhovita komedija, o ženskom prijateljstvu, tajnama koje kad tad izađu na vidjelo i sestrama koje smo sami birali u životu, a koje su uvijek tu kad je najteže.

Četiri izvrsne glumice - Ana Uršula Najev, Petra Kraljev, Anica Kontić/ Jagoda Kumrić i Nika Barišić!

Jedno dugogodišnje, iskreno prijateljstvo!

I jedna nezaboravna djevojačka večer!

Što se dogodi kad nas zavrti rulet života i kad se kuglica zaustavi baš tamo gdje ne želimo?

Otkrit će nam to u komediji Rulet četiri sjajna ženska lika - Karla (Ana Uršula Najev), Stella (Anica Kontić/Jagoda Kumrić), Rina (Nika Barišić) i Biska (Petra Kraljev).

Ovo nije priča o međusobnim sukobima nego o izborima koje smo naizgled sami birali.

Simpatični, duhoviti i temperamentni likovi, koji će najveću životnu dramu prikazati kao potvrdu kako je dan bez smijeha izgubljen dan, kupit će vas na prvo gledanje!

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260 ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split) Dancing Bear (Dioklecijanova 6) Ghetaldus i Tisak media (City Center) blagajna u Lori (1h prije izvedbe)