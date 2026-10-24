Komedija "Ja, glumica!" Darije Lorenci Flatz 7.11. i monodrama "Prima Facie" Nataše Janjić Medančić 8.11. na Teatru uz more

Teatar uz more početkom studenoga donosi dva iznimna kazališna susreta s glumicama koje svojim izvedbama osvajaju publiku, svaka na svoj način. U Lori će 7. studenoga u 20 sati Darija Lorenci Flatz izvesti hvaljenu komediju „Ja, glumica!”, a 8. studenoga u istom terminu na rasporedu je „prima facie”, snažna monodrama u izvedbi Nataše Janjić Medančić.

Daria Lorenci Flatz komedijom "Ja, glumica!" oduševila je publiku Teatra uz more ovog ljeta te po njihovim glasovima bila odabrana za Najbolju glumicu ljetnog kazališnog festivala, a komedija "Ja, glumica!" najboljom predstavom ljetnog kazališnog festivala.

Nataša Janjić Medančić u Splitu zaigrat će "prima facie" po šesti put nakon pet rasprodanih i ovacijama ispraćenih izvedbi.

Dva uzastopna dana, dvije vrhunske glumice i dva posve različita kazališna doživljaja – od iskrenog smijeha i prepoznavanja u životnim apsurdima do predstave koja otvara teška pitanja o pravdi, istini i ljudskom iskustvu. Upravo je ta raznolikost ono što kazalište čini posebnim, a publiku Teatra uz more očekuju večeri koje će se pamtiti.

„JA, GLUMICA!” – DARIJA LORENCI FLATZ U DUHOVITOJ ISPOVIJESTI O ŽIVOTU

Daria Lorenci Flatz, prvakinja Drame Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu i jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih glumica, vraća se u Loru 7. studenoga u 20 sati s predstavom „Ja, glumica!” – duhovitom, iskrenom i životnom kazališnom pričom koja publiku poziva na smijeh, ali i na prepoznavanje vlastitih svakodnevnih borbi, slabosti i malih pobjeda.

Svojim bogatim iskustvom u kazalištu, na filmu i televiziji, kao i prepoznatljivom glumačkom energijom, Daria Lorenci Flatz u ovoj predstavi donosi niz osobnih i profesionalnih iskustava pretočenih u neposrednu kazališnu ispovijest. Na pozornici se izmjenjuju humor, apsurd, emocije i situacije u kojima se lako prepoznati, jer život, baš poput kazališta, rijetko ide prema unaprijed napisanom scenariju.

Ponekad nam priredi dramu, ponekad komediju, a nerijetko nas dovede u situacije u kojima nam jedino preostaje – nasmijati se. Upravo u tome leži posebnost ove predstave: kroz duhovite priče i iskren pristup otkriva koliko su glumački i svakodnevne obveze isprepleteni te koliko se iza naizgled običnih trenutaka krije materijala za dobru komediju.

„Ja, glumica!” donosi Dariju Lorenci Flatz u nešto drugačijem izdanju, neposrednu i duhovitu, u susretu s publikom koji briše granicu između pozornice i gledališta. To je predstava koja nas podsjeća da se ne moramo uvijek shvaćati preozbiljno, da su naše nesavršenosti dio onoga što jesmo i da je smijeh često najbolji način da se nosimo sa životnim nepredvidivostima.

Publiku u Lori tako očekuje večer ispunjena humorom, toplinom i prepoznatljivim životnim situacijama koje će mnoge potaknuti da se zapitaju: koliko smo puta i sami bili glavni glumci u komediji koju nismo planirali igrati?

„PRIMA FACIE” – PREDSTAVA KOJA OSTAVLJA BEZ DAHA

Samo dan poslije, 8. studenoga u 20 sati, u Loru stiže „prima facie”, svjetski poznata monodrama u kojoj Nataša Janjić Medančić donosi jednu od najzahtjevnijih i emocionalno najsnažnijih uloga svoje karijere. U produkciji Teatra EXIT i koprodukciji s Petit teatrom, ova iznimna predstava publici donosi intenzivnu priču koja ne ostavlja prostor za ravnodušnost.

Autorica drame, australska dramatičarka Suzie Miller, koja ima i pravničko iskustvo u području ljudskih prava, stvorila je djelo koje je osvojilo publiku i kritiku na velikim svjetskim pozornicama, uključujući londonski West End i Broadway. Riječ je o tekstu koji kroz osobnu priču jedne žene otvara univerzalna pitanja o pravdi, povjerenju u institucije i granicama pravnog sustava kada se suoči s ljudskom traumom.

U središtu priče je Tessa, briljantna kaznena odvjetnica koja je svoju karijeru izgradila na vjeri u zakon, pravila i moć sudnice. Samouvjerena, ambiciozna i vješta u pravnim bitkama, ona dobro poznaje sustav i zna kako u njemu pobjeđivati. Za Tessu su dokazi, činjenice i argumenti temelj svega, a sudnica mjesto na kojem se istina dokazuje prema jasno utvrđenim pravilima.

No kada se sama nađe u ulozi žrtve seksualnog nasilja, njezin se svijet iz temelja mijenja. Sustav koji je poznavala i kojem je vjerovala odjednom izgleda potpuno drugačije. Odvjetnica koja je godinama uspješno zastupala druge suočava se s vlastitim iskustvom i pitanjima na koja pravni propisi ne nude jednostavne odgovore.

Može li zakon doista obuhvatiti složenost ljudskog iskustva i traume? Što se događa kada osobna istina naiđe na prepreke pravnih procedura? I koliko je teško izboriti se za pravdu kada se nađemo s druge strane sustava u koji smo dotad bezrezervno vjerovali?

Upravo ta pitanja čine „prima facie” mnogo više od kazališne priče. Snažan dramski tekst i sugestivna izvedba Nataše Janjić Medančić vode publiku kroz emocionalno zahtjevno iskustvo koje potiče na promišljanje o društvu, pravdi i položaju žrtve. Glumica pred gledateljima gradi Tessin svijet, njezinu profesionalnu sigurnost, osobnu ranjivost i suočavanje s okolnostima koje mijenjaju sve što je dotad smatrala neupitnim.

„prima facie” predstava je koja se ne završava spuštanjem zastora. Njezina pitanja ostaju s publikom i nakon izlaska iz kazališta, potičući razgovore o temama o kojima je važno govoriti otvoreno i bez predrasuda.

Teatar uz more i ovoga puta publici donosi program koji pokazuje svu širinu kazališne umjetnosti. „Ja, glumica!” Darije Lorenci Flatz pruža priliku za smijeh, opuštanje i prepoznavanje u apsurdima svakodnevice, dok „prima facie” Nataše Janjić Medančić donosi snažno, emotivno i društveno važno kazališno iskustvo.

Dvije iznimne glumice, dvije različite priče i dva razloga da početak studenoga rezervirate za kazalište.

Vidimo se u Lori 7. studenoga u 20 sati na predstavi „Ja, glumica!” i 8. studenoga u 20 sati na predstavi „prima facie” – na Teatru uz more, gdje kazalište nasmijava, dira i ostavlja trag.

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)