Komedija „Grintalo“ večeras u Kuli Kamerlengo

Program 56. Trogirskog kulturnog ljeta večeras se nastavlja uz večer ispunjenu smijehom i kazališnom atmosferom. U jedinstvenom ambijentu Kule Kamerlengo, s početkom u 20:30 sati, na rasporedu je komedija „Grintalo“.

Riječ je o predstavi nastaloj prema Goldonijevom klasiku Sior Todero Brontolon, koja kroz humor, živopisne likove i niz komičnih situacija donosi priču o obiteljskim odnosima, tvrdoglavosti, autoritetu i sukobu različitih karaktera.

U središtu priče nalazi se šjor Miovil Kinkela, okrutni i škrti trgovac te neprikosnoveni poglavar obitelji koji ne prestaje kritizirati i omalovažavati sve oko sebe. Njegova tvrdoglavost, potreba za kontrolom i patrijarhalni pogled na obiteljske odnose pokreću niz duhovitih i neočekivanih situacija.

Dok njegov sin Paško šutke podnosi očeve ispade, temperamentna snaha Markulina odlučuje se suprotstaviti nepravdi. Uz pomoć sluškinje Perine, šjore Fortunate i ostalih žena pokušava pronaći način kako se izboriti za vlastiti glas, dostojanstvo i pravedniji rasplet.

„Grintalo“ spaja klasični kazališni predložak, prepoznatljiv humor i teme koje su i danas bliske publici, a povijesni ambijent Kule Kamerlengo dodatno upotpunjuje doživljaj predstave pod otvorenim nebom.

Predstava počinje večeras u 20:30 sati, a ulaznice su dostupne na blagajnama Kantuna Kulture te online putem Entrio platforme.

Svi ljubitelji kazališta i dobre komedije pozvani su večeras provesti večer u Kuli Kamerlengo i uživati u predstavi koja kroz humor i komične situacije donosi priču o obitelji, karakterima i vječnim ljudskim odnosima.