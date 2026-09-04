Komedija „Grintalo“ stiže u Kulu Kamerlengo

Nakon niza ljetnih kulturnih događanja, program 56. Trogirskog kulturnog ljeta nastavlja se uz večer ispunjen smijehom i kazališnom atmosferom. U ponedjeljak, 7. rujna s početkom u 20:30 sati, u jedinstvenom ambijentu Kule Kamerlengo na programu je komedija „Grintalo“.

Riječ je o komediji nastaloj prema Goldonijevom klasiku Sior Todero Brontolon, koja kroz humor, živopisne likove i niz komičnih situacija donosi priču o obiteljskim odnosima, tvrdoglavosti, autoritetu i sukobu različitih karaktera.

U središtu priče nalazi se šjor Miovil Kinkela, okrutni i škrti trgovac te neprikosnoveni poglavar obitelji koji ne prestaje kritizirati i omalovažavati sve oko sebe. Njegova tvrdoglavost, potreba za kontrolom i patrijarhalni pogled na obiteljske odnose pokreću niz duhovitih i neočekivanih situacija.

Dok njegov sin Paško šutke podnosi očeve ispade, temperamentna snaha Markulina odlučuje se suprotstaviti nepravdi. Uz pomoć sluškinje Perine, šjore Fortunate i ostalih žena, pokušava pronaći način kako se izboriti za vlastiti glas, dostojanstvo i pravedniji rasplet.

Komedija „Grintalo“ donosi spoj klasičnog kazališnog predloška, prepoznatljivog humora i tema koje su i danas bliske publici. U ambijentu povijesne Kule Kamerlengo, posjetitelje očekuje večer smijeha, zabave i uživanja u kazališnoj predstavi pod otvorenim nebom.

Predstava će se održati u ponedjeljak, 7. rujna, s početkom u 20:30 sati u Kuli Kamerlengo.

Ulaznice se mogu kupiti na blagajnama Kantuna Kulture, kao i online putem Entrio platforme: Kupi ulaznice za predstavu „Grintalo”.

Svi ljubitelji kazališta i dobre komedije pozvani su da ponedjeljak navečer provedu u jedinstvenom ambijentu Kule Kamerlengo i uživaju u predstavi koja kroz humor i komične situacije donosi priču o obitelji, karakterima i vječnim ljudskim odnosima.

Komedija, smijeh i jedinstveni ambijent Kule Kamerlengo – „Grintalo“ vas očekuje u ponedjeljak, 7. rujna, u 20:30 sati.