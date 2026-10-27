Kombi planuo u vožnji na cesti Solin - Klis: Vozilo potpuno izgorjelo, intervenirali vatrogasci i policija

Prava drama odvijala se danas poslijepodne na državnoj cesti D1 između Solina i Klisa, gdje je tijekom vožnje izbio požar na kombiju. Vozilo je u potpunosti izgorjelo, no srećom, nitko nije ozlijeđen.

Prema informacijama policije, požar je izbio u utorak, 27. listopada, oko 15.45 sati, dok se kombi kretao u smjeru Klisa.

Na mjesto događaja ubrzo su stigli vatrogasci i policijski službenici. Vatrogasci su ugasili požar, no plamen je do tada u potpunosti uništio vozilo.

Zbog požara je djelomično zatvorena desna prometna traka na dionici od Gornje Ozrne do Srednje Ozrne, zbog čega se vozače poziva na dodatan oprez prilikom prolaska tim dijelom prometnice.

Uzrok izbijanja požara zasad nije poznat.