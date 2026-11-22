Na području uvale Sutvid, u katastarskoj općini Popova Luka na Pelješcu, priprema se novi postupak davanja koncesije za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra. Riječ je o prostoru namijenjenom ugostiteljskoj ponudi školjaka, a Dubrovačko-neretvanska županija pripremila je prijedlog odluke o namjeri davanja koncesije.

O dokumentu bi se trebalo raspravljati na sjednici Županijske skupštine 30. studenoga.

Poznata je početna godišnja naknada

Prema prijedlogu, buduća koncesija obuhvatila bi ukupno 1.252 četvorna metra pomorskog dobra. Od toga se 648 četvornih metara odnosi na kopneni dio, a 604 četvorna metra na morski akvatorij. Predviđeno trajanje koncesije je deset godina, računajući od dana sklapanja ugovora. Početni stalni dio godišnje naknade iznosio bi 5.008 eura, odnosno četiri eura po četvornom metru. Uz fiksni dio, budući koncesionar plaćao bi i promjenjivu naknadu od tri posto ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog na koncesioniranom području.

Postojeća koncesija istječe 2027. godine

Iz obrazloženja proizlazi da na ovoj lokaciji već postoji koncesijski odnos koji istječe tijekom 2027. godine.

Zbog toga Županija priprema postupak kojim bi se omogućio nastavak gospodarskog korištenja prostora nakon isteka postojeće koncesije. Za eventualne dodatne zahvate na obali ili u moru budući koncesionar morao bi ishoditi potrebne suglasnosti i akte nadležnih tijela. Dokumentacija predviđa i mogućnost prilagodbe koncesijskog odnosa ako se tijekom njegova trajanja pojavi potreba za infrastrukturnim zahvatima od javnog interesa.