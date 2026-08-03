Kolovoz u Zoni: Kreativnost, učenje i povratak omiljenih druženja

U kolovoškom ritmu ljeta u Zoni vratit će se neka omiljena druženja nakon višemjesečne stanke, ali i nastaviti programi i radionice koji okupljaju ljubitelje kreativnosti, filma, književnosti, glazbe, društvenih igara i brojnih drugih interesa.

"Nakon četveromjesečne pauze vraća se Kvizona, najposebniji splitski kviz općeg znanja. Devetnaesto izdanje održat će se 3. kolovoza, a osim provjere znanja donosi i priliku za upoznavanje novih ljudi jer se ekipe formiraju slučajnim odabirom. Dan poslije vraća se i Super Smash Bros. Ultimate Game Night, druženje ljubitelja videoigara koje će nakon dvomjesečne stanke ponovno okupiti igrače u Zoni", najavljuju Marko Vuletić i Antonio Blagaić, voditelji druženja.

Kolovoz donosi i nastavak redovitih druženja poput Šahovskog popodneva, Book Cluba i Filmskog kluba. Ljubitelji književnosti razgovarat će o romanu "Balada pjevica i zmija" autorice Suzanne Collins, dok će Filmski klub ljetnu atmosferu iskoristiti za razgovor o filmovima koji mirišu na more, avanture, prijateljstva i nostalgiju.

"U kolovozu nastavljamo i s dramskim radionicama kroz koje sudionici istražuju glas, emocije i vlastite izražajne mogućnosti. Na radionicama 'Oslobodi svoj glas' i 'Oslobodi svoje emocije' kroz igru, pokret i glumačke vježbe radit će na sigurnosti na sceni, kreativnosti i oslobađanju od treme pri javnom nastupu", najavljuje Tonka Boellaard, voditeljica radionica.

Nakon velikog interesa za srpanjsko izdanje, u kolovozu se vraća i radionica Paint & Unwind, koja će zainteresiranima ponuditi priliku za učenje osnova slikanja i opuštanje uz kreativno druženje. Nastavljaju se i Anime zona te Open Jam, a ljubitelje gaminga očekuje veliki povratak LAN Partyja.

"Kolovoz je prilika za malo sporiji ljetni ritam, ali i za ponovno okupljanje oko interesa koji nas povezuju. Bilo da želite zaigrati, stvarati, razgovarati o knjigama i filmovima ili jednostavno upoznati nove ljude, u Zoni vas očekuje raznolik program", poručuje Lara Zubanović, voditeljica Zone.

Uz tematska druženja, tijekom cijelog mjeseca dostupni su i individualno savjetovalište Prika te dnevni boravak u Zoni. Više informacija o cjelokupnom programu i prijave za pojedina događanja dostupni su na klubzona.net.