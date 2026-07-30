Kolovoz u Srednjoj Dalmaciji: Vrhunac ljeta uz najveće festivale, koncerte i tradicionalne manifestacije

Kolovoz u Srednjoj Dalmaciji donosi vrhunac ljetne sezone i potvrđuje našu županiju kao jednu od najatraktivnijih mediteranskih destinacija za ljubitelje kulture, glazbe, sporta i autentičnih dalmatinskih doživljaja.

Među najznačajnijim događanjima mjeseca posebno se ističe 311. Sinjska alka, koja će i ove godine okupiti tisuće posjetitelja u Sinju. Ljubitelji glazbe moći će uživati u nastupima velikih imena poput Vlatka Stefanovskog, Darka Rundeka, Jelene Rozge, Sergeja Ćetkovića, Crvene jabuke te brojne druge. Posebno mjesto zauzima i Jazz festival u Makarskoj s nastupima svjetski poznatog sastava Incognito te Vibrez Festival u Splitu, suvremeni međunarodni glazbeni festival koji kroz više večeri u kasno ljeto donosi vrhunske koncerte renomiranih svjetskih izvođača poput Morcheebe, Maria Biondija, Laibacha i drugih.

Među događanjima koja obilježavaju kolovoz izdvajaju se i Gusarska bitka u Omišu, Imotska sila u Imotsokm, Brač Film Festival, višednevna manifestacija Baškovoško lito, kao i brojne tradicionalne proslave poput Biševske noći, Puhijade, Fjere u Splitskoj i Škripu, Fešte sv. Lovre te niza ribarskih večeri koje tijekom cijelog mjeseca njeguju dalmatinsku gastronomiju, običaje i mediteranski način života. Bogat kulturni program dodatno obogaćuju kazališne predstave, filmske projekcije na otvorenom, izložbe, dječje radionice i brojni programi za obitelji, dok će ljubitelji aktivnog odmora moći sudjelovati u sportskim i rekreativnim manifestacijama diljem županije. Kolovoz tako donosi sadržaje za sve generacije i još jednom potvrđuje Srednju Dalmaciju kao jednu od najdinamičnijih ljetnih destinacija na Mediteranu.

Sve informacije o događanjima u kolovozu i tijekom ljeta dostupne su putem digitalne platforme Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije za pregled događanja, koja omogućuje jednostavno pretraživanje prema datumu, vrsti događanja ili destinaciji te se redovito ažurira novim programima.

Svi detalji dostupni su na LINKU.