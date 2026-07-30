Close Menu

Kolovoz u Srednjoj Dalmaciji: Vrhunac ljeta uz najveće festivale, koncerte i tradicionalne manifestacije

Posebno mjesto zauzima 311. Sinjska alka, koja će u Sinj privući brojne posjetitelje, a ljubitelje glazbe očekuju nastupi velikih imena poput Vlatka Stefanovskog, Darka Rundeka, Jelene Rozge, Sergeja Ćetkovića, Crvene jabuke i brojnih drugih

Kolovoz u Srednjoj Dalmaciji donosi vrhunac ljetne sezone i potvrđuje našu županiju kao jednu od najatraktivnijih mediteranskih destinacija za ljubitelje kulture, glazbe, sporta i autentičnih dalmatinskih doživljaja.

Među najznačajnijim događanjima mjeseca posebno se ističe 311. Sinjska alka, koja će i ove godine okupiti tisuće posjetitelja u Sinju. Ljubitelji glazbe moći će uživati u nastupima velikih imena poput Vlatka Stefanovskog, Darka Rundeka, Jelene Rozge, Sergeja Ćetkovića, Crvene jabuke te brojne druge. Posebno mjesto zauzima i Jazz festival u Makarskoj s nastupima svjetski poznatog sastava Incognito te Vibrez Festival u Splitu, suvremeni međunarodni glazbeni festival koji kroz više večeri u kasno ljeto donosi vrhunske koncerte renomiranih svjetskih izvođača poput Morcheebe, Maria Biondija, Laibacha i drugih.

Među događanjima koja obilježavaju kolovoz izdvajaju se i Gusarska bitka u Omišu, Imotska sila u Imotsokm, Brač Film Festival, višednevna manifestacija Baškovoško lito, kao i brojne tradicionalne proslave poput Biševske noći, Puhijade, Fjere u Splitskoj i Škripu, Fešte sv. Lovre te niza ribarskih večeri koje tijekom cijelog mjeseca njeguju dalmatinsku gastronomiju, običaje i mediteranski način života. Bogat kulturni program dodatno obogaćuju kazališne predstave, filmske projekcije na otvorenom, izložbe, dječje radionice i brojni programi za obitelji, dok će ljubitelji aktivnog odmora moći sudjelovati u sportskim i rekreativnim manifestacijama diljem županije. Kolovoz tako donosi sadržaje za sve generacije i još jednom potvrđuje Srednju Dalmaciju kao jednu od najdinamičnijih ljetnih destinacija na Mediteranu.

Sve informacije o događanjima u kolovozu i tijekom ljeta dostupne su putem digitalne platforme Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije za pregled događanja, koja omogućuje jednostavno pretraživanje prema datumu, vrsti događanja ili destinaciji te se redovito ažurira novim programima.

Svi detalji dostupni su na LINKU.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0