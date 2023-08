Kolovoz je idealan za opuštanje uz film u ljetnim kinima - evo što se prikazuje diljem Dalmacije

Pod vedrim nebom, uz zvuk valova i cvrčaka još uvijek možete pogledati dva apsolutna ovogodišnja kino hita "Barbie" i "Oppenheimer".

Najpoznatiju lutku na svijetu koja je konačno dobila svoju filmsku ekranizaciju ovog tjedna pogledajte u ljetnim kinima u Bolu, Jelsi, Hvaru, Supetru, Splitu, a iduće subote i u Trogiru.

Film Christophera Nolana o "ocu atomske bombe" večeras (11.08.) možete pogledati u Ljetnom kinu Bačvice, a potom stiže u Bol, Jelsu, Makarsku, Supetar, Hvar i krajem mjeseca u Podgoru.

Ove subote u Ljetnom kinu Bačvice odlična satirična crna komedija "Bolesnica", koja je oduševila publiku Festivala mediteranskog filma Split, a premijerno je prikazana u Cannesu. Posjetitelji ovog ljetnog kina ovog tjedna imaju priliku pogledati i pravu poslasticu: "Isus Krist Superstar" adaptacija je broadwayske rock opere o posljednjim danima Isusa Krista iz perspektive Jude Iskariotskog.

Kultni Disneyjev animirani film "Kralj lavova" iz 1994. godine prati pustolovine mladog lava Simbe, a u sinkroniziranoj verziji stiže u Podgoru, Split, Mljet, Lastovo i Imotski.

Španjolski "Zatvor 77" dinamičan je triler inspiriran stvarnim događajima, u kojem glavnu ulogu tumači Miguel Herran poznat po ulozi u seriji "Kuća od papira". Ovaj španjolski hit film prikazuje se 14.08. istovremeno u Splitu, Bolu, Supetru, Jelsi i Hvaru, a dva dana iza i na Lastovu.

Raspored svih projekcija u svim kinima može se pronaći na: www.kinomediteran.hr

Volontiraj u Ljetnom kinu Bačvice

Za one koje zanima kako izgleda život kina i prije nego se otvore vrata publici, Ljetno kino Bačvice traži volontere koji će do sredine rujna dva do tri puta tjedno u večernjim satima pomoći u organizaciji ovog kulturnog projekta.

Volonteri stariji od 16 godina sudjelovali bi kao ispomoć u kinu, na pregledu ulaznica i pripremi kina za projekcije. Osim bogatog radnog iskustva, dobre zabave i novih prijateljstava, volontiranje omogućuje i slobodan ulaz na projekcije, bon za piće i kokice, te Kino Mediteran majica. Prijave na info@kinomediteran.hr