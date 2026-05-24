Kolinda sva u bijelom u Dubrovniku. Za oko zapinje modni detalj od čije cijene - boli glava

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na svom je Instagram profilu objavila fotografije iz Dubrovnika koje su ubrzo privukle pažnju pratitelja, ali i ljubitelja mode.

Kolinda se pojavila u elegantnoj kombinaciji u kojoj je dominirala bijela boja – od odjeće pa sve do modnih dodataka. Sofisticirani ljetni styling dodatno je upotpunila torbom u istoj nijansi, a modni znalci odmah su primijetili kako je riječ o luksuznom modelu Lady Dior.

Kultna torba modne kuće Dior jedan je od najprepoznatljivijih modnih dodataka na svijetu, a cijena ovog modela kreće se oko 5700 eura.

Fotografije iz Dubrovnika izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje su pratitelji komentirali elegantno izdanje bivše predsjednice.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Kolinda Grabar-Kitarović (@kolinda_gk)