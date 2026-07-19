Kolinda stigla na finale SP-a

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović stigla je na finale Svjetskog nogometnog prvenstva u kojem se za naslov prvaka bore Španjolska i Argentina.

Grabar-Kitarović poznata je kao velika ljubiteljica nogometa, a prije početka velikog finala objavila je fotografiju sa stadiona i pokazala da ni ovoga puta neće propustiti jedan od najvažnijih sportskih događaja godine.

Podsjetimo, bivša predsjednica veliku je pozornost privukla i tijekom Svjetskog prvenstva 2018. godine u Rusiji, kada je hrvatsku reprezentaciju bodrila sve do povijesnog finala.