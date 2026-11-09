Kolinda prošetala u kombinaciji vrijednoj pravo malo bogatstvo: Samo sako stoji koliko i solidan rabljeni automobil

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović boravila je u Rimu, gdje je održala niz susreta, među kojima i onaj s talijanskim predsjednikom Sergiom Mattarellom. Fotografije iz talijanske prijestolnice objavila je na društvenim mrežama, a osim sadržaja njezina posjeta, pozornost privlači i elegantna odjevna kombinacija iza koje stoji poznata talijanska modna kuća Valentino.

Za posjet Rimu Grabar-Kitarović odabrala je karirani komplet u sivim tonovima, s naglašenim crnim detaljima. Strogi kroj sakoa ublažila je svijetloplavom svilenom košuljom s dekorativnom trakom oko vrata, dok je cijelu kombinaciju zaokružila visokim crnim čizmama i tamnoplavom torbicom.

Naizgled jednostavno poslovno izdanje zapravo čine odjevni komadi čije cijene dosežu nekoliko tisuća eura.

Samo sako stoji koliko i ozbiljan rabljeni automobil

Posebno se ističe sako Valentino Check Jacket, prepoznatljiv po kariranom uzorku, crnom baršunastom ovratniku i dvorednom kopčanju. Njegova cijena iznosi približno 4.000 eura, dok se izvorna cijena modela kretala oko 4.600 dolara.

Ni košulja nije ništa manje luksuzna. Riječ je o svilenom modelu Valentino Crepe De Chine, čija je prodajna cijena iznosila 1.008 eura.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Kolinda Grabar-Kitarović (@kolinda_gk)

Karirani donji dio kombinacije, koji vizualno podsjeća na suknju, odgovara modelu suknja-hlača Virgin Wool Check Shorts. Izrađen je od runske vune, a njegova puna cijena iznosila je oko 1.750 dolara, odnosno približno 1.600 eura.

Vrijednost kombinacije prelazi 6.500 eura

Zbroje li se navedene cijene sakoa, košulje i donjeg dijela, dolazi se do iznosa od približno 6.600 eura.

Pritom nisu uračunate čizme, torbica i ostali modni dodaci. Valja naglasiti da je riječ o objavljenim cijenama pojedinih modela, a ne o potvrđenom iznosu koji je Grabar-Kitarović izdvojila za odjeću.

U Rimu razgovarala o budućnosti Europe

Iza fotografija koje su privukle pozornost stoji i važan međunarodni susret. Grabar-Kitarović na Instagramu je otkrila da se ponovno susrela s talijanskim predsjednikom Sergiom Mattarellom, s kojim je razgovarala o aktualnim europskim izazovima.

Među temama su bili europsko jedinstvo, sigurnost, transatlantski odnosi te europska perspektiva zapadnog Balkana.

Bivša predsjednica naglasila je i važnost hrvatsko-talijanskih odnosa, osobito u vremenu globalnih neizvjesnosti.