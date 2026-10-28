Kolinda prekinula šutnju o Vučiću i dramatičnim promjenama u Srbiji: "Tada sam mu pružila ruku"

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja je 2018. godine ugostila Aleksandra Vučića u Zagrebu, za Večernji list komentirala je političke promjene u susjednoj Srbiji. Otkrila je kako gleda na događaje nakon izbora i što smatra najvažnijim za buduće odnose dviju država.

– Tada sam pružila ruku Vučiću – kao izabranom predsjedniku Srbije, poručila je bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u ekskluzivnom razgovoru za Večernji list, komentirajući političke promjene u susjednoj Srbiji i događaje koji su uslijedili nakon tamošnjih izbora. Grabar-Kitarović susreli smo u utorak navečer na svečanom otvorenju obnovljenog Muzeja Mimara u Zagrebu, gdje smo je, uz dojmove o obnovi jednog od najpoznatijih zagrebačkih muzeja, upitali i za komentar aktualnih političkih događaja u Srbiji. Upravo je ona, podsjetimo, u veljači 2018. godine na Pantovčaku ugostila Aleksandra Vučića, tada već predsjednika Srbije, u posjetu koji je izazvao veliku pozornost javnosti i brojne političke prijepore.

Osam godina poslije, u trenutku velikih političkih promjena u Srbiji, bivša predsjednica kaže da događaje u susjedstvu pozorno prati, ali ne želi unaprijed donositi zaključke o novom političkom vodstvu. – Ove promjene, naravno, pratim vrlo pozorno. Ne znam što bih vam rekla točno zato što vidimo pokret. Naziru se neki ljudi koji stoje iza pokreta, ali mislim da sada predstoji vrijeme, ponajprije njima, konsolidacije i izbora ljudi koji će voditi novu vladu Srbije – kazala je Grabar-Kitarović za Večernji list,

Njezine riječi dolaze u trenutku kada se nakon izbora u Srbiji otvara pitanje budućeg političkog vodstva zemlje i smjera kojim će krenuti odnosi sa susjedima. Grabar-Kitarović pritom naglašava da odluka o tome tko će voditi Srbiju prije svega pripada njezinim građanima, dok Hrvatska ima vlastite, dugoročne interese.

– Što se tiče Hrvatske, nama, naravno, to tko će biti izabran nije u interesu koliko je srpskom narodu u Srbiji. Ono što mi želimo vidjeti jest mir i dalje na području jugoistoka Europe. Mir između Hrvatske i Srbije i rješavanje otvorenih pitanja koja uglavnom proizlaze iz raspada bivše Jugoslavije, ali i iz Domovinskog rata – zaključila je bivša predsjednica koja je na otvaranju Mimare pažnju privukla i elegantnim crvenim outfitom.