Kolinda objavila slike s utakmice, svi pišu o njezinoj liniji

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ponovno je bila među najvatrenijim navijačima hrvatske reprezentacije. U Philadelphiji je s tribina pratila pobjedu Vatrenih protiv Gane i još jednom pokazala koliko joj znače nastupi hrvatske reprezentacije.

Osim navijanjem, pažnju je privukla i svojim modnim izdanjem. Za utakmicu je odabrala kombinaciju bijelih hlača i crvenog prsluka, koju je upotpunila ležernim detaljima u hrvatskim bojama. Dok je bodrila reprezentaciju i družila se s navijačima, mnogi su primijetili i njezinu vitku liniju te zaključili da izgleda odlično.

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Kolinda je i prije utakmice sudjelovala u navijačkom druženju hrvatskih navijača u Philadelphiji, gdje je zapjevala i zaplesala s okupljenima te se fotografirala s brojnim navijačima. Atmosferu je podijelila i na društvenim mrežama, poručivši kako se ništa ne može usporediti s osjećajem zajedničke podrške hrvatskoj reprezentaciji.

Njezina podrška Vatrenima već je godinama nezaobilazan dio velikih nogometnih natjecanja. Još od Svjetskog prvenstva 2018. poznata je po tome što reprezentaciju prati s tribina i rado se druži s hrvatskim navijačima, bez obzira na to gdje se utakmice igraju.