Kolinda Grabar-Kitarović zagrljena s posebnim tipom: "Morate biti ponosni, toga nema nigdje"

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović oglasila se nakon ispadanja hrvatske nogometne reprezentacije sa Svjetskog prvenstva te podijelila dojmove s puta iz Toronta.

Na društvenim mrežama otkrila je kako je na letu imala priliku putovati s obitelji kapetana hrvatske reprezentacije Luke Modrića, a posebnu poruku uputila je njegovu ocu Stipi Modriću.

"Danas sam imala posebnu čast dijeliti let iz Toronta s obitelji Modrić. Stipi sam već sto puta rekla, i evo opet: to što Luka radi, toga nema nigdje! I morate biti ponosni. Znam koliko roditelji igraju ulogu – da nije bilo moje mame i tate, ni ja ne bih bila ovo što jesam danas. Stipe, kapa do poda vama i cijeloj obitelji!", napisala je.

Objava je ubrzo privukla brojne reakcije pratitelja, koji su se u komentarima pridružili riječima zahvale upućenima hrvatskom kapetanu i njegovoj obitelji.

Podsjetimo, Hrvatska je nastup na Svjetskom prvenstvu završila porazom od Portugala u osmini finala, nakon čega su brojne javne osobe uputile poruke podrške Luki Modriću i ostatku reprezentacije.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Kolinda Grabar-Kitarović (@kolinda_gk)