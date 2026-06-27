Kolinda bančila s navijačima u Philadelphiji

Uoči večerašnje utakmice Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu, hrvatski navijači priredili su veliko druženje u Philadelphiji, a posebnu pozornost privukla je bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.

Tijekom cijele večeri družila se s okupljenim navijačima, razgovarala s hrvatskim iseljenicima i ljubiteljima nogometa te strpljivo pozirala za brojne zajedničke fotografije. U opuštenoj atmosferi pridružila se pjesmi i plesu, a okupljeni su je pozdravili velikim pljeskom.

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Za glazbeni dio programa bio je zadužen Steve Mesić Ludin, čiji je nastup dodatno podigao atmosferu i rasplesao okupljene. Dvoranom su dominirale hrvatske zastave i navijački dresovi s prepoznatljivim crveno-bijelim kockicama, a brojni navijači iskoristili su priliku za fotografiranje s bivšom predsjednicom.

Večeras od 23 sata po hrvatskom vremenu Vatreni igraju protiv Gane u posljednjem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva. Veliko uzbuđenje vlada i u Hrvatskoj, gdje će navijači utakmicu pratiti u kafićima, sportskim barovima, na trgovima i drugim organiziranim okupljanjima. Uoči dvoboja trgovine su pune hrvatskih dresova, šalova i ostalih navijačkih rekvizita, a očekuje se da će brojni navijači diljem zemlje zajedno bodriti reprezentaciju u borbi za plasman u nokaut-fazu.