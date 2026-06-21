Koliko vode trebamo piti tijekom toplinskog vala? Stručnjaci upozoravaju da žeđ nije dobar pokazatelj

Ljeto je tek počelo, a visoke temperature već su zahvatile velik dio zemlje. Uz nelagodu, umor i pojačano znojenje, toplinski valovi mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik, osobito za starije osobe, djecu, kronične bolesnike i sve koji veći dio dana provode na otvorenom.

Savjet koji se najčešće čuje tijekom vrućina glasi: "Pijte puno vode." No koliko je zapravo dovoljno i treba li čekati da osjetimo žeđ?

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Ne čekajte da ožednite

Stručnjaci upozoravaju da osjećaj žeđi nije pouzdan znak da je vrijeme za čašu vode. Kada osjetimo žeđ, organizam je već počeo gubiti tekućinu i ulazi u početnu fazu dehidracije.

Tijelo se tijekom velikih vrućina hladi znojenjem, a pritom gubi vodu i važne elektrolite. Što su temperature više i fizička aktivnost intenzivnija, to su gubici veći.

Koliko je tekućine dovoljno?

Ne postoji univerzalna količina koja odgovara svima. Potrebe ovise o dobi, tjelesnoj težini, spolu, zdravstvenom stanju i razini aktivnosti.

Ipak, većina stručnih preporuka navodi da zdrave odrasle osobe tijekom uobičajenih okolnosti trebaju unijeti između dvije i tri litre tekućine dnevno. Tijekom toplinskih valova potrebe mogu biti znatno veće, posebno kod osoba koje rade fizičke poslove ili vježbaju na otvorenom.

Važno je znati da se tekućina ne unosi isključivo vodom. Dio dnevnih potreba organizam podmiruje putem hrane, osobito voća, povrća i juha.

Nisu sva pića jednako korisna

Kada temperature prijeđu 35 stupnjeva, mnogi posežu za ledenim gaziranim pićima, energetskim napicima ili alkoholom. Međutim, takvi napici nisu najbolji izbor za održavanje hidratacije.

Voda ostaje najbolja opcija, a pomoći mogu i namirnice bogate vodom poput lubenice, dinje, breskvi i agruma. Kod pojačanog znojenja korisni mogu biti i napici koji sadrže elektrolite.

S druge strane, alkohol može dodatno potaknuti gubitak tekućine i povećati rizik od dehidracije.

Može li se pretjerati s vodom?

Iako je tijekom vrućina važno piti dovoljno tekućine, ni pretjerivanje nije preporučljivo. Unošenje vrlo velikih količina vode u kratkom razdoblju može narušiti ravnotežu natrija u organizmu.

Zato liječnici savjetuju da se tekućina unosi postupno tijekom dana, umjesto da se odjednom popiju velike količine.

Jednostavan način da provjerite jeste li dovoljno hidrirani

Boja mokraće može biti dobar pokazatelj hidratacije. Svijetložuta boja obično upućuje na to da organizam dobiva dovoljno tekućine, dok tamnožuta ili jantarna boja može biti znak da biste trebali piti više.

Uz redovitu hidraciju, stručnjaci tijekom toplinskih valova preporučuju izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, nošenje lagane odjeće i češći odmor u rashlađenim prostorima.

U danima kada temperature neumoljivo rastu, upravo bi čaša vode mogla biti jedna od najjednostavnijih, ali i najvažnijih saveznica u očuvanju zdravlja.