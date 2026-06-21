Koliko vode treba piti tijekom toplinskog vala?

Ljeto je stiglo, a s njim i prvi ozbiljniji toplinski valovi. Visoke temperature ne donose samo nelagodu i znojenje, već mogu predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik, osobito za starije osobe, djecu, kronične bolesnike i one koji veći dio dana provode na otvorenom.

Jedan od najčešćih savjeta tijekom vrućina glasi: "Pijte puno vode." No koliko je zapravo dovoljno? Trebamo li čekati da ožednimo ili piti unaprijed? I može li se pretjerati s unosom tekućine?

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Žeđ je znak da ste već zakasnili

Liječnici upozoravaju da osjećaj žeđi nije najbolji pokazatelj potrebe za tekućinom. Kada osjetite žeđ, tijelo je već počelo gubiti vodu i ulazi u ranu fazu dehidracije.

Tijekom toplinskog vala organizam se hladi znojenjem, a time gubi velike količine vode i elektrolita. Što je temperatura viša, a aktivnost intenzivnija, gubici su veći.

Koliko vode treba piti?

Ne postoji jedinstvena količina koja vrijedi za sve jer potrebe ovise o dobi, tjelesnoj težini, spolu, zdravstvenom stanju i razini aktivnosti.

Ipak, stručne preporuke navode da većina zdravih odraslih osoba tijekom uobičajenih dana treba unijeti oko dvije do tri litre tekućine dnevno. Tijekom toplinskog vala ta potreba može biti znatno veća, osobito kod osoba koje rade ili vježbaju na otvorenom.

Važno je naglasiti da se pod unosom tekućine ne podrazumijeva samo voda. Dio potrebne tekućine dobivamo iz voća, povrća, juha i drugih namirnica bogatih vodom.

Nije svako piće jednako dobro

Kad temperature prijeđu 35 stupnjeva, mnogi posežu za ledenim gaziranim pićima, energetskim napicima ili alkoholom. Međutim, takvi napici nisu najbolji izbor za hidrataciju.

Voda ostaje najbolja opcija, dok voće poput lubenice, dinje, breskvi i agruma može pomoći u nadoknadi izgubljene tekućine. Kod pojačanog znojenja korisni mogu biti i napici koji sadrže elektrolite.

Alkohol, s druge strane, može dodatno potaknuti gubitak tekućine i povećati rizik od dehidracije, piše Index.

Može li se popiti previše vode?

Iako je tijekom vrućina važno piti dovoljno tekućine, pretjerivanje također nije preporučljivo. Unošenje vrlo velikih količina vode u kratkom vremenu može poremetiti ravnotežu natrija u organizmu.

Zato liječnici savjetuju ravnomjerno pijenje tijekom dana umjesto naglog ispijanja velikih količina odjednom.

Jednostavan trik za provjeru hidratacije

Jedan od najjednostavnijih pokazatelja je boja mokraće. Svijetložuta boja obično upućuje na dobru hidrataciju, dok tamnožuta ili jantarna boja može biti znak da organizmu nedostaje tekućine.

Tijekom toplinskog vala stručnjaci preporučuju izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, nošenje lagane odjeće i redovitu hidraciju, čak i kada ne osjećate žeđ. Upravo voda može biti jedna od najvažnijih saveznica u zaštiti zdravlja tijekom ljetnih vrućina.