Koliko vode doista treba piti? Stručnjakinja razbila mit o obavezne dvije litre dnevno

Ljetne vrućine povećavaju rizik od dehidracije, pa se često može čuti savjet da bi svatko trebao popiti najmanje dvije litre vode dnevno. No stručnjaci upozoravaju da univerzalno pravilo ne postoji jer potrebe za tekućinom ovise o nizu čimbenika, od tjelesne težine i dobi do razine tjelesne aktivnosti i vremenskih uvjeta.

Nutricionistica dr. Federica Amati ističe kako ne postoji količina vode koja odgovara svima.

"Možda ste čuli da biste trebali piti dvije, tri ili čak četiri litre vode dnevno, ali koliko nam je vode zaista potrebno?" upitala je u objavi na društvenim mrežama.

Tijelo najbolje zna kada mu treba tekućina

Prema njezinim riječima, zdravi i mlađi ljudi uglavnom se mogu osloniti na vlastiti osjećaj žeđi, koji je prirodni signal da organizmu treba tekućina. Međutim, kod starijih osoba i onih koji boluju od određenih bolesti taj osjećaj može biti oslabljen, zbog čega su izloženiji riziku od dehidracije.

Za vrijeme visokih temperatura, intenzivnog fizičkog napora ili dugotrajnog boravka na suncu potrebno je povećati unos tekućine, čak i ako žeđ nije izražena.

Dio potrebne tekućine dolazi i iz hrane

Organizam ne dobiva vodu isključivo iz pića. Značajan dio dnevnog unosa dolazi iz hrane, osobito iz voća i povrća bogatog vodom.

Lubenica, dinja, krastavci, rajčica, zelena salata i drugo svježe voće i povrće mogu pomoći u održavanju dobre hidratacije, što je posebno važno tijekom ljetnih mjeseci.

Ni s vodom ne treba pretjerivati

Iako je dehidracija česta tijekom toplinskih valova, stručnjaci upozoravaju da ni pretjeran unos vode nije bez rizika. Prevelika količina tekućine u kratkom vremenu može poremetiti ravnotežu elektrolita u organizmu, uključujući natrij i kalij.

Cilj nije popiti što više vode, nego održavati odgovarajuću ravnotežu tekućine.

Koliko vode okvirno treba organizmu?

Kao jednostavna smjernica često se navodi unos od oko 35 mililitara vode po kilogramu tjelesne težine dnevno. To znači da bi osoba koja ima:

72 kilograma trebala unijeti oko 2,5 litre tekućine dnevno

85 kilograma oko 3 litre

100 kilograma oko 3,5 litre

Riječ je o okvirnim preporukama koje se povećavaju tijekom vrućina, pojačanog znojenja, vježbanja ili fizički zahtjevnog rada.

Stručnjaci savjetuju da se tijekom ljetnih dana ne čeka izražen osjećaj žeđi te da se obrati pozornost na znakove dehidracije poput suhih usta, tamnije mokraće, umora, glavobolje ili vrtoglavice.