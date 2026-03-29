Koliko su dugo kuhana obojana jaja sigurna za jelo? Malo tko misli na ovo

Obojana uskrsna jaja mnogima su neizostavan dio blagdanskog stola, a bilo da ih bojite prije Uskrsa za dekoraciju ili uoči samih blagdana, brzo se nameće praktično pitanje - koliko dugo ih je zapravo sigurno jesti? Iako dekorativna boja i uzorci mogu stvoriti dojam da traju dulje, riječ je o klasično kuhanim jajima koja imaju jasno ograničen rok trajanja, bez obzira na to kako izgledaju izvana.

Problem je u držanju na sobnoj temperaturi

Kuhana jaja, uključujući i ona obojana za Uskrs, mogu se čuvati u hladnjaku do sedam dana od trenutka kuhanja. Ključno je pritom da su nakon kuhanja relativno brzo ohlađena i spremljena na temperaturu do 4 °C.

Problem nastaje ako su jaja dugo stajala na sobnoj temperaturi - primjerice tijekom bojanja, ukrašavanja ili kao dio dekoracije na stolu. Opće pravilo sigurnosti hrane kaže da kuhana jaja ne bi smjela biti izvan hladnjaka dulje od dva sata, a u toplijim uvjetima taj se rok dodatno skraćuje.

Važan faktor je i stanje ljuske. Ako je ljuska napukla tijekom kuhanja, bojanja ili kasnijeg rukovanja, takva jaja treba što prije potrošiti jer su podložnija kontaminaciji bakterijama. Također, prirodne boje (poput luka, cikle ili kurkume) same po sebi ne produžuju trajnost jaja - one su isključivo estetski dodatak, piše Index.

Na što treba paziti pri čuvanju i konzumaciji

Pravilno skladištenje može značajno utjecati na sigurnost konzumacije. Jaja je najbolje držati u hladnjaku, po mogućnosti u zatvorenoj posudi ili kartonskoj kutiji, kako bi se spriječilo upijanje mirisa drugih namirnica. Također, preporučuje se da se ne gule unaprijed, jer ljuska djeluje kao prirodna zaštita.

Prije konzumacije važno je obratiti pažnju na nekoliko znakova koji upućuju na kvarenje. Neugodan, sumporast miris nakon guljenja najočitiji je pokazatelj da jaje više nije ispravno. Osim toga, sumnjivi su i sluzava ili ljepljiva površina, kao i promjene u boji ili teksturi bjelanjka i žumanjka. Ako postoji bilo kakva dilema, sigurnije je jaje baciti nego riskirati probavne tegobe.

Poseban oprez potreban je kod jaja koja su bila dio uskrsnih aktivnosti - primjerice nošena u košarama, korištena u dječjim igrama ili izložena suncu. Takva jaja često prolaze kroz temperaturne promjene i više kontakata rukama, što povećava rizik od kvarenja.

Zaključno, iako ofarbana jaja mogu trajati do tjedan dana u hladnjaku, preporuka je konzumirati ih unutar nekoliko dana nakon kuhanja, dok su još svježa. Pravilno čuvanje i malo opreza dovoljni su da u njima uživate bez brige i nakon blagdana.