Koliko novca godišnje treba osigurati za prehranu korisnika jedne od najvećih ustanova za skrb o starijim osobama u Dalmaciji? Odgovor barem djelomično daju novi postupci javne nabave koje je pokrenuo Dom za starije osobe Split, ustanova koja djeluje na dvjema splitskim lokacijama, u Vukovarskoj ulici i na Zenti, te u Starom Gradu na otoku Hvaru.

Prema objavljenim podacima, samo za pet kategorija prehrambenih proizvoda tijekom 2027. godine predviđeno je ukupno 689.000 eura bez PDV-a. Riječ je o mlijeku i mliječnim proizvodima, svježem mesu, povrću, voću i ribi, dok su za druge kategorije namirnica raspisani zasebni natječaji. Ugovori bi trebali pokrivati razdoblje od siječnja do prosinca sljedeće godine.

Najviše novca za mlijeko i meso

Najveća pojedinačna nabava odnosi se na mlijeko i mliječne proizvode, za koje je predviđeno 210.000 eura. Slijedi nabava svježeg mesa, koja uključuje junetinu, teletinu i janjetinu, procijenjene vrijednosti 192.000 eura. Za svježe povrće planirano je 154.000 eura, za svježu, smrznutu, sušenu i prerađenu ribu 76.000 eura, dok procijenjena vrijednost nabave svježeg voća iznosi 57.000 eura.

Kada se promatra ovih pet kategorija, mlijeko i mliječni proizvodi te svježe meso zajedno čine više od 58 posto njihove ukupne procijenjene vrijednosti. Dio nabava predviđa isporuku namirnica na lokacije u Splitu i na Hvaru, a dobavljači će biti odabrani kroz zasebne postupke javne nabave.

Objavljeni i drugi natječaji, ukupni iznos prelazi 800.000 eura

Dodatnim pregledom objavljenih natječaja vidljivo je da Dom za starije osobe Split za različite druge prehrambene proizvode planira izdvojiti 70.000 eura. Objavljene su i nabave ulja biljnog i životinjskog podrijetla procijenjene na 25.000 eura, šećera i srodnih proizvoda vrijedne 18.000 eura te smrznutog povrća vrijednog 17.000 eura.

Kada se ti iznosi pribroje prethodno navedenim kategorijama, ukupna procijenjena vrijednost devet navedenih nabava doseže 819.000 eura bez PDV-a. Ni taj iznos ne treba poistovjećivati s ukupnim godišnjim troškom prehrane ustanove, budući da mogu postojati i druge nabave te dodatni troškovi povezani s pripremom i distribucijom obroka.

Dom posluje na tri lokacije u Splitu i na Hvaru

Dom za starije osobe Split kao samostalna javna ustanova osnovan je 1994. godine, dok od 2002. godine osnivačka prava nad ustanovom obavlja Splitsko-dalmatinska županija. Djelatnost se obavlja u objektu u Vukovarskoj ulici, koji postoji od 1968. godine, na Zenti, gdje se objekt koristi od 1989. godine, te u Starom Gradu na Hvaru, gdje ustanova djeluje od 2017. godine.

Prehrana korisnika u takvim ustanovama zahtijeva kontinuiranu opskrbu raznovrsnim namirnicama, uz prilagodbu zdravstvenim i prehrambenim potrebama starijih osoba. Stoga kod odabira dobavljača, osim cijene koja u glavnim postupcima nosi 90 posto bodova, važnu ulogu ima i rok isporuke.

Koliko iznosi dnevni trošak prehrane jednog korisnika?

Iz objavljenih procijenjenih vrijednosti nije moguće precizno izračunati koliko Dom dnevno troši na prehranu pojedinog korisnika. Za takav izračun potrebni su podaci o stvarnom broju korisnika, broju pripremljenih obroka, količinama namirnica i konačnim ugovorenim cijenama.

Ipak, objavljeni natječaji daju zanimljiv uvid u razmjere opskrbe ustanove koja svakodnevno skrbi o starijim osobama. Većina rokova za dostavu ponuda za navedene namirnice istječe tijekom posljednjeg tjedna studenoga.