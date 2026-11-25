Korisnici Instagrama više neće morati brisati objavljene Storyje zbog pogrešno napisane riječi, zaboravljene pjesme ili naljepnice. Popularna društvena mreža uvela je mogućnost naknadnog uređivanja sadržaja, pri čemu svi prethodno prikupljeni pregledi, lajkovi i odgovori ostaju sačuvani.

Novu funkcionalnost predstavio je čelnik Instagrama Adam Mosseri, koji je pojasnio da korisnici imaju 15 minuta od trenutka objave za unošenje željenih izmjena, prenosi The Verge.

U tom vremenskom razdoblju moguće je mijenjati tekst, glazbu, naljepnice i crteže, bez potrebe za ponovnim objavljivanjem sadržaja.

Da Instagram radi na ovoj opciji, još je u travnju otkrio softverski stručnjak Alessandro Paluzzi.

Kako urediti već objavljeni Story?

Za korištenje nove mogućnosti dovoljno je otvoriti vlastiti objavljeni Story, kliknuti na tri točke u donjem desnom kutu zaslona i odabrati opciju „Uredi”.

Korisnici potom mogu ispraviti pogreške ili dodati elemente koje su prilikom prve objave zaboravili.

Dosad je jedino rješenje u takvim situacijama bilo brisanje Storyja i njegovo ponovno objavljivanje, čime su se gubile sve dotadašnje interakcije.

Stiže još nekoliko novosti

Naknadno uređivanje Storyja nije jedina promjena koju Instagram donosi svojim korisnicima.

Društvena mreža proširuje i mogućnosti kreativnog oblikovanja sadržaja uvođenjem novih fontova, boja i oblika naljepnica, koje će biti organizirane na pregledniji način.

Najavljen je i jednostavniji odabir više fotografija istodobno, kao i dodatne opcije za zamućivanje pozadine te bogatiji izbor boja i gradijenata.

Što mislite o novoj opciji na Instagramu? Odlično Korisno Bezveze Glasaj