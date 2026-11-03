Koliko plaća treba za stan od 60 kvadrata u Splitu? Izračunali smo za četiri dalmatinska grada, brojke su zapanjujuće

Koliko bi stanovnik Splita morao raditi da kupi stan od 60 četvornih metara kada bi za tu kupnju mogao izdvajati baš cijelu svoju plaću? Odgovor, prema najnovijim dostupnim podacima o oglašenim cijenama nekretnina i službenoj statistici plaća, iznosi gotovo 19 i pol godina. I to pod potpuno nerealnom pretpostavkom da u tom razdoblju ne potroši niti jedan euro na hranu, stanovanje, režije i ostale životne potrebe.

Dalmacija Danas analizirala je cijene nekretnina u četiri velika dalmatinska grada – Splitu, Zadru, Šibeniku i Dubrovniku – kako bi provjerila koliko prosječnih i medijalnih plaća treba za kupnju stana od 60 četvornih metara. Za izračun smo koristili prosječne oglašene cijene iz rujna 2026., službene podatke Državnog zavoda za statistiku o plaćama te podatke Ministarstva prostornoga uređenja i Ekonomskog instituta u Zagrebu o stvarnim kupoprodajama tijekom 2025. godine.

Rezultati potvrđuju velike razlike između dalmatinskih gradova, ali otvaraju i važno pitanje: koliko cijene koje svakodnevno gledamo u oglasnicima doista odgovaraju cijenama po kojima se nekretnine prodaju?

Split: Za stan od 60 kvadrata gotovo 349.000 eura i 233 mjesečne plaće

Prema podacima portala Nekretnine.hr za rujan 2026. godine, prosječna tražena cijena stambenih nekretnina u Splitu iznosila je 5.811 eura po četvornome metru. To znači da bi stan od 60 četvornih metara, kada bi se prodavao po toj prosječnoj oglašenoj cijeni, imao vrijednost od čak 348.660 eura. Riječ je o ilustrativnom izračunu, a ne o cijeni nekog konkretnog stana.

Istodobno je prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih u Splitsko-dalmatinskoj županiji, prema Državnom zavodu za statistiku, u drugom tromjesečju ove godine iznosila 1.494 eura. Kada se oglašena vrijednost stana podijeli s tim iznosom, dobiva se rezultat od 233,4 prosječne neto plaće, odnosno 19,4 godine ukupnih primanja.

Drugim riječima, jedna osoba s prosječnom županijskom plaćom morala bi izdvajati cjelokupna primanja gotovo dva desetljeća kako bi dosegnula oglašenu vrijednost takvog stana. U stvarnosti bi razdoblje štednje bilo znatno dulje jer se samo dio mjesečnih prihoda može odvojiti za kupnju nekretnine, a velik broj građana stambeno pitanje rješava kreditom, što donosi dodatne troškove kamata.

Važno je naglasiti i da se radi o prosječnoj plaći na razini cijele Splitsko-dalmatinske županije, a ne o zasebno izračunatoj prosječnoj plaći stanovnika grada Splita.

Dubrovnik ne zaostaje mnogo, Zadar i Šibenik ipak povoljniji

Usporedba s ostalim većim dalmatinskim gradovima otkriva koliko se tržišta međusobno razlikuju. Nakon Splita, najskuplji je Dubrovnik, gdje je u rujnu prosječna oglašena cijena dosegnula 5.105 eura po četvornome metru. Slijedi Zadar s 4.137 eura, dok je u Šibeniku prosječna tražena cijena iznosila 3.510 eura.

Kada se ti iznosi primijene na stan od 60 četvornih metara i usporede s prosječnim neto plaćama odgovarajućih županija, dobiva se sljedeća računica.

Grad Oglašena cijena po m² Vrijednost 60 m² Potrebno prosječnih neto plaća Split 5.811 € 348.660 € 233,4 Dubrovnik 5.105 € 306.300 € 211,8 Zadar 4.137 € 248.220 € 169,8 Šibenik 3.510 € 210.600 € 144,2

Izvor: Nekretnine.hr, rujan 2026.; DZS, prosječne neto plaće po županijama u drugom tromjesečju 2026. Izračun: Dalmacija Danas.

Izraženo u godinama ukupnih primanja, Split prednjači s 19,4 godine, dok bi za stan iste površine u Dubrovniku trebalo izdvojiti iznos jednak 17,7 godina prosječnih plaća Dubrovačko-neretvanske županije. U Zadru se ta brojka spušta na 14,1 godinu, a u Šibeniku na približno 12 godina.

Razlika između Splita i Šibenika posebno je velika. Prema ovakvoj računici, stan od 60 kvadrata u Splitu bio bi 138.060 eura skuplji nego stan iste površine u Šibeniku. Međutim, riječ je o usporedbi gradskih prosjeka, a ne stanova jednake starosti, opremljenosti, lokacije i kvalitete gradnje.

Kada računamo medijalnu plaću, slika postaje još nepovoljnija

Prosječna plaća nije uvijek najbolji pokazatelj primanja većine zaposlenih. Naime, na prosjek utječu i najviše plaće, zbog čega on može biti znatno viši od iznosa koji prima velik dio radnika. Zato smo napravili i dodatnu usporedbu s medijalnom neto plaćom, koja dijeli zaposlene na dvije jednake skupine prema visini primanja.

Prema podacima DZS-a, medijalna neto plaća u Hrvatskoj u kolovozu 2026. iznosila je 1.336 eura. Budući da nemamo usporedive službene podatke o medijalnim plaćama za svaki od četiri promatrana grada, za sve smo koristili isti nacionalni medijan. Takav izračun ne pokazuje stvarna medijalna primanja stanovnika pojedinog grada, ali omogućuje dodatnu usporedbu cijena nekretnina.

Rezultat je još nepovoljniji. Za stan od 60 kvadrata po prosječnoj oglašenoj cijeni u Splitu trebalo bi 261 medijalnu neto plaću, odnosno iznos jednak gotovo 21,7 godina takvih primanja. U Dubrovniku bi trebalo 229 medijalnih plaća, u Zadru približno 186, a u Šibeniku oko 158.

Pritom i dalje govorimo o ukupnim primanjima, a ne o novcu koji građanima stvarno ostaje za štednju. Ako bi osoba za kupnju stana mogla izdvajati samo dio svoje plaće, potrebno razdoblje bilo bi višestruko dulje, čak i bez uzimanja u obzir budućih promjena cijena nekretnina, plaća i troškova života.

Veliko iznenađenje u službenim podacima: Stanovi se u kupoprodajama evidentiraju po drukčijim cijenama

No postoji još jedan važan podatak koji se često zanemaruje u javnim raspravama o cijenama nekretnina. Cijena koju prodavatelj traži u oglasu nije nužno cijena po kojoj će stan zaista biti prodan. Upravo zato usporedba oglašenih cijena sa službenim podacima o realiziranim kupoprodajama daje potpuniju, premda i dalje ne savršeno usporedivu sliku tržišta.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine te Ekonomski institut u Zagrebu objavili su pregled tržišta nekretnina za 2025. godinu, koji se temelji na evidentiranim kupoprodajama. Prema tim podacima, medijalna ostvarena cijena stana ili apartmana u Splitu iznosila je 4.067 eura po četvornome metru. U Dubrovniku je bila 3.921 euro, Zadru 2.874 eura, a Šibeniku 2.436 eura.

Primijenimo li te medijalne cijene na površinu od 60 četvornih metara, dobivamo sljedeće vrijednosti.

Grad Medijalna kupoprodajna cijena po m² (2025.) Modelirana vrijednost 60 m² Split 4.067 € 244.020 € Dubrovnik 3.921 € 235.260 € Zadar 2.874 € 172.440 € Šibenik 2.436 € 146.160 €

Izvor: Ministarstvo prostornoga uređenja i Ekonomski institut, Pregled tržišta nekretnina RH 2025., tablica 3.6. Vrijednost stana od 60 m² izračunata je množenjem gradskog medijana cijene po kvadratu i površine.

Usporedba je posebno zanimljiva u Splitu. Prema oglašenom prosjeku iz rujna 2026., stan od 60 kvadrata vrijedio bi 348.660 eura, dok bi primjena medijalne kupoprodajne cijene iz 2025. na istu površinu dala 244.020 eura. Razlika između ta dva matematička modela iznosi čak 104.640 eura.

Međutim, to ne znači da kupac u Splitu u prosjeku može ispregovarati popust veći od 100 tisuća eura. Prvi podatak predstavlja prosječnu traženu cijenu stambenih nekretnina iz oglasa u rujnu 2026., a drugi medijan cijena stanova i apartmana koji su doista prodani tijekom 2025. godine. Riječ je o različitim razdobljima, različitim metodama izračuna i različitim skupovima nekretnina. Da bismo pouzdano utvrdili koliki se popusti postižu, morali bismo uspoređivati početne oglašene i konačne kupoprodajne cijene istih stanova.

Unatoč tome, službeni podaci jasno potvrđuju da je Split iznimno skupo tržište. Prema ostvarenim kupoprodajama, upravo je Split u 2025. imao najvišu medijalnu cijenu stanova i apartmana među hrvatskim velikim gradovima.

Cijene na Jadranu nastavile rasti, ali plaće teško prate cijenu vlastitog doma

Najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku, objavljeni 1. listopada 2026., pokazuju da tržište stambenih nekretnina u Hrvatskoj nastavlja bilježiti rast cijena. U drugom tromjesečju ove godine cijene stambenih objekata bile su 12,7 posto više nego u istom razdoblju prošle godine, dok je za statističku regiju Jadran zabilježen godišnji rast od 9 posto.

Pritom treba biti precizan: DZS-ova regija Jadran ne obuhvaća samo Dalmaciju, a indeks se temelji na evidentiranim kupoprodajama, ne na oglašenim cijenama. Zato navedeni rast od 9 posto ne znači da su cijene u svakom dalmatinskom gradu porasle za isti postotak. Podaci za drugo tromjesečje usto su označeni kao privremeni.

Na problem dostupnosti stanovanja upozoravaju i stručnjaci. Prilikom predstavljanja službenog pregleda tržišta nekretnina u travnju ove godine ravnateljica Ekonomskog instituta Ivana Rašić istaknula je da se stanovanje u velikom dijelu obalnog područja i hrvatskih gradova više ne može smatrati priuštivim prema kriteriju prema kojem troškovi stanovanja ne bi smjeli prelaziti 30 posto mjesečnih primanja.

Naša usporedba pokazuje zašto je to pitanje posebno osjetljivo u Dalmaciji. Za stan od 60 kvadrata u Splitu potrebno je izdvojiti iznos jednak gotovo dva desetljeća ukupnih prosječnih županijskih neto plaća, računamo li prema oglašenim cijenama. Čak i kada se primijene niže, stvarno ostvarene medijalne cijene iz 2025., vrijednost takvog stana ostaje iznimno visoka u odnosu na primanja.

Naravno, kupnja stana ne financira se isključivo plaćom jedne osobe. Kućanstva često imaju dva izvora prihoda, određenu ušteđevinu, pomoć obitelji ili mogućnost podizanja kredita. No nijedan od tih čimbenika ne mijenja osnovni zaključak: razmak između cijena stanova i primanja građana predstavlja jednu od najvećih prepreka rješavanju stambenog pitanja u dalmatinskim gradovima.

Upravo zato pri svakoj raspravi o cijenama nekretnina treba razlikovati ono što prodavatelji traže od onoga što kupci doista plaćaju. No bez obzira na to koji se pokazatelj koristi, kupnja vlastitog doma u Splitu, Dubrovniku, Zadru i Šibeniku za mnoge građane ostaje iznimno velik financijski izazov.