Koliko ove godine košta kilogram janjetine u Hrvatskoj?

Na sajamskom prostoru u Gudovcu kod Bjelovara počelo je 27. izdanje Međunarodnog proljetnog sajma, jedne od najvažnijih poljoprivredno-gospodarskih manifestacija u ovom dijelu Hrvatske.

Sajam traje do nedjelje, 22. ožujka, a okuplja oko 400 izlagača iz desetak zemalja. Iako su u fokusu strojevi, tehnologija i poslovne prilike, posjetitelje najviše privlači – hrana.

Ražnjevi kao glavna atrakcija

Ako postoji prizor koji dominira sajmom, onda su to odojci i janjetina s ražnja.

Najveće gužve stvaraju se upravo oko velikih pečenjara, gdje se na jednoj prikolici istovremeno okreće i do 12 ražnjeva. Taj prizor već je postao zaštitni znak sajma u Gudovcu.

Cijene kao na jesenskom sajmu

Bogata gastro ponuda privlači brojne posjetitelje, no cijene su, kako mnogi komentiraju, prilično visoke.

Kilogram pečene janjetine s kruhom i lukom stoji 45 eura, dok je odojak 35 eura po kilogramu. Metar ćevapa i lepinje prodaje se za 37 eura, a grill plata za dvoje za 35 eura.

U ponudi su i pašticada s njokima za 15 eura, gulaš od divljači s okruglicama za 14 eura, kotlovina za 12 eura te klasični ćevapi u lepinji za 11 eura. XXL kobasica u pecivu stoji 9 eura, prenosi Index.