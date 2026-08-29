Koliko košta hrana i piće na Thompsonovu koncertu u Vukovaru?

Vukovar se priprema za večerašnji koncert Marka Perkovića Thompsona, na kojem se očekuje gotovo 100.000 posjetitelja. Brojni obožavatelji stigli su u grad već tijekom jutra, a organizatori su na prostoru koncerta osigurali ponudu hrane i pića.

Za većinu bezalkoholnih pića, ali i pivo, potrebno je izdvojiti pet eura. Toliko stoji pola litre Coca-Cole, vode, soka, ledenog čaja ili energetskog napitka.

Znatno skuplja opcija su žestoka alkoholna pića. Boce od 0,7 litara, ovisno o vrsti, prodaju se po cijenama od 120 do 220 eura. Vino se može pronaći za 30 do 40 eura po boci, ovisno o vrsti i pakiranju.

Hamburgeri i kobasice po 10 eura

Posjetitelji koji ogladne za hamburger, kobasicu ili sendvič morat će izdvojiti 10 eura. U ponudi su i druge vrste hrane.

Čaša zapremnine pola litre naplaćuje se dodatna dva eura.

Za one koji s koncerta žele ponijeti uspomenu u prodaji je i službena majica „Vukovar“, čija cijena iznosi 35 eura.