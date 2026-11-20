U današnjem vremenu često idealiziramo stvari, pogotovo kada su u pitanju naš izgled, tijelo i način života. Stvaramo zamišljene ideale i zatim ulažemo golem trud pokušavajući ih dosegnuti. Pritom često zaboravljamo postaviti najvažnije pitanje – jesu li ti ideali uopće realni i trebamo li ih doista ostvariti da bismo bili zadovoljni sobom?

Mene, kao trenera koji svakodnevno radi s ljudima, sve više zanima koliko još toga moramo „popraviti“ na vlastitom tijelu da bismo si napokon dopustili živjeti.

Stalno tražimo nešto što s našim tijelom nije u redu

Često se prema svom tijelu ponašamo kao da je riječ o projektu koji nikada nije dovršen. Neprestano tražimo ono što nije u redu, analiziramo nedostatke i pokušavamo ih ispraviti.

Držanje. Postura. Opseg pokreta. Pucketanje zglobova. Jedna strana tijela slabija od druge. Veći ili manji mišić. Obline.

Popis je gotovo beskonačan. Čim riješimo jednu stvar, pojavljuje se neka druga koja ponovno zahtijeva našu pozornost.

I tako se lako nađemo u začaranom krugu u kojem uvijek postoji još nešto što bismo trebali promijeniti prije nego što budemo zadovoljni vlastitim tijelom.

Mora li baš svaka nesavršenost postati problem?

Naravno, postoje situacije u kojima ima smisla raditi na određenim stvarima. Poboljšanje pokretljivosti, snage, stabilnosti i drugih sposobnosti može biti važno za naše svakodnevno funkcioniranje i kvalitetu života.

Međutim, ne mora svako odstupanje od nekog zamišljenog ideala postati novi zadatak na kojem ćemo raditi.

Ne mora svaka razlika između lijeve i desne strane tijela biti razlog za zabrinutost. Ne mora svaki mišić izgledati savršeno, niti svaki pokret odgovarati slici koju smo stvorili u glavi.

Ponekad smo toliko usredotočeni na ono što bismo željeli promijeniti da prestajemo primjećivati sve ono što nam naše tijelo već omogućuje.

Možda našem tijelu ne treba još jedan popravak

Stalno nešto popravljamo, mijenjamo i odgađamo. Čekamo da izgledamo bolje, da budemo snažniji, pokretljiviji ili bliži nekom idealu koji smo sami sebi postavili.

A što ako problem nije u našem tijelu, nego u očekivanjima koja pred njega neprestano stavljamo?

Možda našem tijelu ne treba još jedan popravak. Možda samo trebamo prestati odgađati život.

Vjerujem da je ponekad najbolja stvar koju možemo napraviti za svoje tijelo upravo to da prestanemo neprestano tražiti što s njim nije u redu.

Umjesto toga, mogli bismo početi više cijeniti sve što nam omogućuje – da se krećemo, radimo, družimo, uživamo i jednostavno živimo.

Jer naše tijelo ne mora biti savršeno da bismo u njemu mogli kvalitetno živjeti.