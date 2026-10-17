Koliko je vaše tijelo zapravo staro? Jednostavan test od nekoliko sekundi mogao bi otkriti više nego što mislite

Bore, podočnjaci i sijeda kosa - mnoge stvari koje otkrivaju naše prave godine mogu se sakriti. Ali ne sve, kao što su istraživači otkrili. Naime, koliko dugo možete održati ravnotežu na jednoj nozi pokazuje koliko imate godina. Za svrhe istraživanja su znanstvenici klinike Mayo u SAD-u zamolili 40 zdravih ljudi starijih od 50 godina da stanu na ‘tanjur’ za balansiranje, piše Heute.

Polovica sudionika bila je starija od 65 godina, a polovica je bila mlađa od 65 godina. Prvo je izmjereno koliko su se ispitanici ljuljali kada su imali otvorene i zatvorene oči dok su zamoljeni da stanu uspravno te kako su se mijenjali njihov stisak i snaga koljena. Svi su se parametri – nimalo iznenađujuće – malo pogoršali s godinama.

Ali, razlika je postala stvarno očigledna tek kad je trebalo stajati na jednoj nozi. Dok su oni mlađi od 65 mogli zadržati pozu do deset sekundi, sposobnost je brzo opadala nakon 65. godine. Neki od ljudi starijih od 65 godina morali su odustati nakon samo dvije sekunde. Čini se da je ova tjelovježba jedan od prvih pokazatelja starenja.

Istraživači su zaključili ‘da trajanje jednonožnog stava može poslužiti kao pouzdana i o spolu neovisna mjera neuromuskularnog starenja kod starijih muškaraca i žena’. No, usporede li se vrijednosti studije s podacima britanske zdravstvene agencije, NHS, rezultati studije iz SAD-a su zabrinjavajući. NHS je prošle godine podijelio vrijednosti koliko dugo biste trebali moći stajati na jednoj nozi ovisno o vašoj dobi. Oči vam mogu biti otvorene i možete se poduprijeti rukama na bokovima. Kada druga noga dotakne tlo ili se ruke koriste za balansiranje, test završava.

Trebali biste ispunjavati sljedeća vremena:

Od 18 do 39 godina: 43 sekunde

Od 40 do 49 godina: 40 sekundi

Od 50 do 59 godina: 37 sekundi

Od 60 do 69 godina: 30 sekundi

Od 70 do 79 godina: 18 do 19 sekundi

Preko 80 godina: Nešto više od pet sekundi