Nakon što je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta objavio da Grad Split odustaje od koncerta Dine Merlina na Rivi 30. prosinca, u središtu pozornosti ponovno su se našli financijski detalji dogovora. Koliko je zapravo trebao zaraditi popularni glazbenik, koliko bi njegov nastup stajao gradski proračun i što je s dodatnih 160.000 eura za produkciju? Merlinov tim u opširnom je priopćenju ponudio svoju verziju financijske konstrukcije, iz koje proizlazi da iznos od 140.000 eura nije bio namijenjen isključivo pjevaču.

U javnosti se proteklih dana mnogo govorilo o cijeni Merlinova nastupa, pri čemu se najčešće spominjalo 140.000 eura bruto. Međutim, iz priopćenja njegova tima proizlazi da taj iznos nije predstavljao samo osobni honorar glazbenika.

„Temeljem netočnih informacija i selektivnih interpretacija povodom najavljenog koncerta Dine Merlina na splitskoj Rivi 30.12.2026, želimo jasno istaknuti da je ponuđena i prihvaćena cijena bila 140.000 eura bruto za angažman umjetnika i cjelokupnog tima uključenog u pripremu koncertnog spektakla, kao i za provedbu sveobuhvatne digitalne promotivne kampanje”, navodi se u priopćenju.

Drugim riječima, iznos od 140.000 eura obuhvaćao je više stavki: angažman samog izvođača, njegovih suradnika, pripremu nastupa i promotivne aktivnosti.

Koliki bi dio tog iznosa osobno pripao Dini Merlinu, iz priopćenja nije moguće utvrditi. Njegov tim nije objavio pojedinačnu raspodjelu ugovorene naknade.

Od 140.000 eura sponzori su trebali pokriti 80.000

Posebno zanimljiv dio financijske konstrukcije odnosi se na sponzore. Prema tvrdnjama Merlinova tima, komercijalni partneri bili su spremni podmiriti više od polovice ukupne naknade.

„U projektu su bili uključeni komercijalni sponzori koji bi podmirili dio naknade u iznosu od 80.000 eura, a koji su, kao i mi, iznenađeni današnjim istupom gradonačelnika Splita budući da su svi ugovori već bili u fazi finalizacije”, ističu.

Jednostavna računica pokazuje da bi nakon predviđenog sponzorskog doprinosa od 80.000 eura od ukupne naknade ostalo 60.000 eura.

Međutim, taj iznos ne predstavlja nužno konačan trošak Grada Splita. Riječ je o razlici između predviđene bruto naknade i planiranog sponzorskog doprinosa, bez ostalih organizacijskih i produkcijskih troškova.

Također, prema samom priopćenju, ugovori još nisu bili finalizirani, pa sponzorski doprinos nije moguće prikazivati kao već realizirano financiranje.

A što je s dodatnih 160.000 eura za produkciju?

Osim naknade od 140.000 eura, u javnosti se spominjao i iznos od 160.000 eura za produkciju koncerata na Rivi.

Merlinov tim naglašava da taj novac nije bio namijenjen glazbeniku te da se odnosi na tehničke zahtjeve svih izvođača predviđenih za 30. i 31. prosinca.

„Naglašavamo posebno kako cijena produkcije u iznosu od 160.000 eura, koja se također pojavila u javnom prostoru, jest ukupan iznos prikupljenih svih tehničkih zahtjeva izvođača za koncerte 30. i 31.12. na Rivi, a taj se iznos ni u jednom dijelu ne plaća Dini Merlinu nego odabranoj tvrtki za produkciju, što je u nadležnosti organizatora”, poručuju.

Prema tome, iznos od 160.000 eura nije dodatni Merlinov honorar, nego zasebna stavka povezana s tehničkom realizacijom programa tijekom dviju večeri.

To je važna razlika jer se zbrajanjem naknade za Merlinov angažman i ukupne produkcije obaju koncertnih dana ne može dobiti cijena njegova osobnog nastupa.

Hoće li produkcija pojeftiniti nakon otkazivanja koncerta?

Merlinov tim u priopćenju iznosi još jednu tvrdnju koja otvara pitanje stvarne financijske uštede.

„Skrećemo pažnju da bez obzira na današnje izlaganje gradonačelnika Šute, tehničke potrebe, kao i cijene produkcije ostalih izvođača, ostaju nepromijenjene”, navode.

To znači da otkazivanje Merlinova nastupa, prema njihovim tvrdnjama, ne utječe na produkcijske zahtjeve ostalih izvođača.

Ipak, iz toga se ne može zaključiti da će ukupna produkcija i nakon otkazivanja koncerta koštati 160.000 eura. Nije poznato koliko je od tog iznosa bilo povezano upravo s Merlinovim nastupom niti hoće li organizator mijenjati opseg produkcije.

Za preciznu računicu potrebno je znati kolika je bila produkcijska stavka za Merlinov koncert, koji su troškovi zajednički svim izvođačima i koliki će biti konačan račun nakon promjene programa.

Koliko bi, dakle, Split platio Merlina?

Na temelju priopćenja njegova tima zasad su poznata tri ključna iznosa.

Za angažman glazbenika, njegova tima, pripremu koncerta i promociju bilo je predviđeno 140.000 eura bruto. Od toga su sponzori trebali pokriti 80.000 eura, dok je 160.000 eura bio zaseban iznos predviđen za produkciju koncerata 30. i 31. prosinca.

Ono što i dalje nije poznato jest koliki je bio osobni honorar Dine Merlina, odnosno koliko bi od ukupnih 140.000 eura završilo kod samog pjevača.

Jednako tako, bez detaljnog troškovnika nije moguće utvrditi koliko bi Merlinov koncert ukupno stajao Grad Split niti kolika će biti stvarna ušteda nakon odustajanja od njegova nastupa.

Upravo su to pitanja koja ostaju otvorena nakon odluke gradonačelnika Tomislava Šute i reakcije Merlinova tima.