Koliko je ljudi hodalo za Liku? Organizatori zadovoljni odazivom: 'Hrvatska ovo nije vidjela 30 godina'

Na Trgu bana Jelačića inicijativa "Gospić je naš dom" organizirala je prosvjed zbog afere s desecima tisuća tona otpada nezakonito odloženog na području Gospića. Organizatori su uputili zahtjeve Vladi, a prvi je da u roku od 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije s obvezujućim rokovima. Osim u Gospiću, tvrde kako je cilj upozoriti i na probleme na drugim "crnim točkama" u Hrvatskoj. Okupljanje je započelo u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, a povorka je potom krenula prema glavnom zagrebačkom trgu koji je u podne, kada je počeo središnji program, bio ispunjen prosvjednicima.

Kako su organizatori i najavili na prosvjedu nitko od političara nije držao govore, ali su mnogi od njih hodali za Liku. Od onih s lijevog političkog spektra - do desnog. Na središnjem zagrebačkom Trgu redom i gradonačelnik Zagreba, Sinja, Primoštena, te kako je i najavio - Gospića. Prosvjed je podržao i predsjednik Republike Zoran Milanović, a na njega je došao predstojnik Ureda Orsat Miljenić.

O ciljevima i očekivanjima na prosvjedu RTL Danas razgovarao je s organizatorima Vladimirom Šulentićem i Jasminom Zebom iz inicijative "Gospić je naš dom".

Zadovoljni odazivom

Šulentić je kazao da su vrlo zadovoljni odazivom na prosvjed. "Da li reći da je iznad očekivanja, moramo biti malo skromni. Oko 30.000 je bila naša procjena, a koliko će biti prebrojit će službe i znat će se brzo", ispričao je.

Uz to je rekao kako je prosvjed biti dostojanstven i nešto što Hrvatska nije vidjela 30 godina. "Ja sam krajem devedesetih studirao u Zagrebu kada je bio prosvjed za Stojedinicu. Meni je ovo slična priča. Nije ni važna brojnost ljudi, nego puno je važnije dostojanstvo i zajedništvo koje su pokazali", dodao je.

O broju prosvjednika nije želio spekulirati, no kaže da su im ljudi kazali u jednom trenutku da je dosta ljudi ostalo na potezu između Zrinjevcu, cijeloj Praškoj i do Trga. "Ne bih htio procjenjivati, znat će se vrlo brzo", zaključio je.

Zeba je pojasnila njihove zahtjeve koje su danas uputili vladajućima s pozornice.

"Glavni zahtjevi odnose se na cjelokupni plan sanacija otpada u Gospiću u roku od 20 dana. Zatim tražimo hitno uklanjanje 33 tisuće tona zakopanog otpada na lokaciji silos, uvrštavanje lokacije Rakitovac u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima, dugotrajan monitoring vode, zraka i tla, uvrštavanje mogućnosti kolektivne tužbe u Zakon o zaštiti okoliša. Tražimo i da se sve 'crne točke' uvrste u plan gospodarenja otpadom i privremeno zabranu uvoza otpada", pojasnila je Zeba.