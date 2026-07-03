Koliko je HNS zaradio od Svjetskog prvenstva?

Hrvatska nogometna reprezentacija završila je nastup na Svjetskom prvenstvu porazom 2:1 od Portugala u šesnaestini finala. Iako su Vatreni ispali već u prvom krugu nokaut-faze, Hrvatski nogometni savez osigurao je značajnu zaradu.

FIFA je za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo osigurala rekordan nagradni fond od 871 milijun dolara (oko 764 milijuna eura). Sam plasman na završni turnir svakom je savezu donio oko 9,2 milijuna eura, dok je prolazak skupine i ulazak u šesnaestinu finala vrijedio dodatnih 9,6 milijuna eura.

To znači da je HNS ukupno zaradio gotovo 19 milijuna eura, a taj se iznos dijeli između Saveza, igrača i stručnog stožera, pri čemu najveći dio ostaje HNS-u.

FIFA je za završnicu turnira predvidjela i znatno veće nagrade. Ulazak u osminu finala donosi dodatnih 13,1 milijun eura, četvrtfinale 16,6 milijuna, četvrto mjesto 23,6 milijuna, treće 25,3 milijuna, drugo 28,8 milijuna, dok će svjetski prvak zaraditi čak 43,67 milijuna eura.

Iako će Hrvatska nakon ispadanja gotovo sigurno nazadovati na Fifinoj ljestvici, nastup na Mundijalu donio je Savezu vrijednu financijsku injekciju koja će pomoći u financiranju budućih aktivnosti i razvoja hrvatskog nogometa.