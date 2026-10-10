Koliko je beskućnika u Splitu? Prihvatilište je puno, neki spavaju na brodovima, a drugi u napuštenim objektima

Dok većina građana svakodnevno razmišlja o poslu, obiteljskim obvezama i rastućim životnim troškovima, postoje i oni kojima je najveća briga pronaći sigurno mjesto na kojem će provesti noć. Neki spavaju u napuštenim objektima, drugi u improviziranim skloništima, a dio njih svakodnevno ovisi o pomoći humanitarnih organizacija. Beskućništvo nije problem koji zaobilazi ni Split, grad u kojem, prema posljednjim javno dostupnim procjenama, između 70 i 80 osoba živi bez sigurnog i primjerenog doma.

Povodom Svjetskog dana beskućnika, koji se obilježava danas, 10. listopada, ponovno se upozorava na sve teži položaj jedne od najranjivijih društvenih skupina. Najnoviji podaci pokazuju da broj evidentiranih beskućnika u Hrvatskoj raste, dok sustav i dalje nema jedinstvenu evidenciju koja bi omogućila precizno utvrđivanje stvarnog broja ljudi bez krova nad glavom.

U Splitu između 70 i 80 beskućnika, prihvatilište stalno popunjeno

Prema procjeni splitske udruge MoSt, iznesenoj početkom kolovoza ove godine, na području Splita u beskućništvu živi između 70 i 80 osoba. U prihvatilištu udruge smješteno je 35 korisnika, čime je njegov kapacitet u potpunosti popunjen, dok još približno 35 osoba živi izvan sustava organiziranog smještaja, ali koristi usluge udruge.

Dio tih ljudi noći provodi u brodovima, kamp-kućicama i drugim prostorima koji nisu namijenjeni stanovanju. U Centar za beskućnike dolaze kako bi se otuširali, dobili obrok ili barem dio dana proveli u sigurnijim uvjetima.

Iz udruge MoSt ranije su upozoravali da je prihvatilište popunjeno tijekom cijele godine, a posebno je zahtjevno pružiti odgovarajuću pomoć osobama koje se istodobno suočavaju s ovisnostima, psihičkim poteškoćama ili ozbiljnim zdravstvenim problemima.

Problem pritom nije ograničen samo na one koji noći provode na ulici. Postoje i ljudi koji nemaju vlastiti dom, ali privremeno borave kod poznanika, u nesigurnom smještaju ili prostorima koji ne zadovoljavaju osnovne uvjete za dostojanstven život. Takve je osobe često teško obuhvatiti službenim statistikama.

Posljednja splitska procjena odnosi se na kolovoz 2026. godine, a ne na novo prebrojavanje provedeno povodom današnjeg obilježavanja.

U Hrvatskoj evidentirano 958 beskućnika, stvarni broj znatno veći

Najnoviji podaci koje je u petak, 9. listopada, objavila pučka pravobraniteljica pokazuju zabrinjavajući trend. Prema evidenciji Hrvatskog zavoda za socijalni rad, tijekom 2025. godine evidentirano je 958 beskućnika, dok ih je godinu ranije bilo 803. U 2023. evidentirano ih je 635, a 2022. godine 380.

Ipak, ti podaci ne prikazuju cjelokupnu sliku beskućništva u Hrvatskoj. Prema procjenama Hrvatske mreže za beskućnike, više od 2.000 osoba živi u beskućništvu, a među njima je približno četvrtina žena. Istodobno, više od 15.000 građana živi u krajnje neadekvatnim i nesigurnim stambenim uvjetima.

Razlike između službenih evidencija i procjena organizacija koje svakodnevno rade s beskućnicima dodatno ukazuju na nedostatke postojećeg sustava. Naime, Hrvatska još uvijek nema jedinstvenu evidenciju koja bi obuhvatila sve osobe bez sigurnog mjesta za stanovanje.

Pučka pravobraniteljica upozorava da bez pouzdanih podataka nije moguće kvalitetno planirati smještajne kapacitete, socijalne usluge i druge mjere potrebne za dugoročno rješavanje problema beskućništva.

Beskućništvo je složen društveni problem koji često nastaje kao posljedica više međusobno povezanih okolnosti. Gubitak zaposlenja, raspad obiteljskih odnosa, bolest, dugovi, nasilje i nedostatak pristupačnog stanovanja samo su neki od razloga zbog kojih se pojedinci mogu naći bez sigurnog doma. Dodatni pritisak stvaraju rast cijena najma, osnovnih životnih namirnica i drugih svakodnevnih troškova. Posebno su ranjive osobe s niskim primanjima, stariji građani, samci i ljudi koji nemaju obiteljsku ili drugu mrežu podrške.

Na ove je okolnosti upozorila i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter, sudjelujući na konferenciji „Izazovi i rješenja za skrb o beskućnicima”, održanoj u petak u organizaciji Hrvatske mreže za beskućnike.

Među ključnim problemima istaknuti su nedostatak odgovarajućih smještajnih kapaciteta, otežan pristup zdravstvenoj skrbi, problemi s ostvarivanjem osobnih dokumenata i socijalnih prava te društvena stigmatizacija osoba koje žive u beskućništvu. Posebno zabrinjava položaj osoba narušenog zdravlja kojima nije dovoljno osigurati samo privremeni smještaj, nego im je potrebna kontinuirana zdravstvena i socijalna podrška.

Potrebna su dugoročna rješenja, a ne samo privremeni smještaj

Iako prihvatilišta, pučke kuhinje i humanitarne organizacije imaju iznimno važnu ulogu u pružanju svakodnevne pomoći, stručnjaci upozoravaju da takve usluge same po sebi ne mogu riješiti problem beskućništva.

Jedan od pristupa koji se sve češće spominje jest model „Housing First”, odnosno „Stanovanje prvo”, koji polazi od ideje da osobi najprije treba osigurati stabilan smještaj, a zatim joj omogućiti odgovarajuću stručnu i socijalnu podršku. O mogućnosti primjene takvog modela govorilo se i prilikom prošlogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana beskućnika u Splitu, kada su predstavnici udruge MoSt upozorili na potrebu za sustavnijim rješenjima i boljom suradnjom institucija. Pučka pravobraniteljica već godinama preporučuje izradu nacionalne strategije za borbu protiv beskućništva, precizno utvrđivanje broja osoba koje žive bez doma te jasnije definiranje odgovornosti državnih i lokalnih institucija. Međutim, prema njezinu najnovijem upozorenju, ključne preporuke još nisu provedene.

Iz Vlade smatraju da posebna strategija nije potrebna jer je pitanje beskućništva već obuhvaćeno postojećim zakonodavnim okvirom.

Svjetski dan beskućnika prilika je da se pozornost usmjeri na ljude koji su tijekom godine često gotovo nevidljivi. Njihove životne priče razlikuju se, ali zajednička im je potreba za sigurnošću, prihvaćanjem i mogućnošću dostojanstvenog života.

U Splitu važnu ulogu u pružanju pomoći već godinama ima udruga MoSt, čiji djelatnici i volonteri svakodnevno nastoje odgovoriti na potrebe ljudi koji nemaju vlastiti dom. Njihov rad pokazuje koliko su solidarnost i neposredna pomoć važne, ali i koliko je teško odgovoriti na sve potrebe bez sustavnih i dugoročnih rješenja. I dok Hrvatska bilježi rast broja evidentiranih beskućnika, a splitsko prihvatilište radi s popunjenim kapacitetima, ovogodišnji Svjetski dan beskućnika još jednom podsjeća da pravo na dostojanstven život ne bi smjelo ovisiti o tome ima li netko ključ vlastitih ulaznih vrata.