Prema podacima istraživačke kompanije GWI, objavljenima u izvješću „Digital 2026: Global Overview Report”, influencere ili druge stručnjake na društvenim mrežama prati 22,6 posto korisnika društvenih mreža na globalnoj razini.
U Hrvatskoj taj udio iznosi 21,7 posto, što je nešto manje od svjetskog prosjeka. Drugim riječima, nešto više od svakog petog korisnika društvenih mreža u Hrvatskoj prati takav sadržaj.
Influenceri najpopularniji u Gani, na Filipinima i u Brazilu
Na vrhu svjetske ljestvice nalazi se Gana, u kojoj influencere prati čak 46,8 posto korisnika društvenih mreža.
Slijede Filipini s 42,9 posto, Brazil s 40,4 posto te Južna Afrika s 35,2 posto.
S druge strane, znatno manji interes za sadržaj influencera bilježi se u Kini, gdje ih prati 15,8 posto korisnika, te Japanu s 14,4 posto. Na samom dnu ljestvice nalazi se Rusija sa 7,5 posto.
Gdje je Hrvatska u odnosu na druge europske zemlje?
Kada je riječ o europskim državama, influenceri su popularniji u Norveškoj, gdje ih prati 27,9 posto korisnika društvenih mreža, Irskoj s 26,3 posto te Poljskoj s 24,3 posto.
Hrvatska se s 21,7 posto nalazi na 28. mjestu među 53 obuhvaćena tržišta.
Zanimljivo je da je udio korisnika koji prate influencere u Hrvatskoj nešto veći nego u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje iznosi 21,4 posto, kao i u Italiji, gdje iznosi 19,1 posto.
Rezultati pokazuju velike razlike među državama
Podaci pokazuju da popularnost influencera nije jednaka u svim dijelovima svijeta. Dok ih u pojedinim državama prati gotovo svaki drugi korisnik društvenih mreža, u drugima je njihov doseg znatno manji.
Istraživanje se temelji na podacima prikupljenima u drugom tromjesečju 2025. godine, a obuhvaća korisnike društvenih mreža u dobi od 16 i više godina.
Pritom je važno naglasiti da se navedeni postoci ne odnose na ukupno stanovništvo pojedine države, nego na korisnike društvenih mreža.
A vi, pratite li influencere na društvenim mrežama? Vjerujete li njihovim preporukama ili vas takav sadržaj uopće ne zanima?