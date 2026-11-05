Koliko milijuna Hajduku stiže od Uefe?

Pobjedama nad Ajaxom i Thunom momčad Hajduka je u blagajnu od premija u Europi ove sezone zaradio pet milijuna i 187.000 eura. U međuvremena, zbog nereda protiv Nizozemaca ostao je bez 96.000 eura i praznih tribina u susretu četvrtog kola protiv Sint-Truidensea, zbog čega će klub ostati bez oko 500.000 eura čiste dobiti.

Nakon poraza od Lincoln Red Impsa 1-0 u trećem kolu ostaje na toj cifri.

To je osnova u koju nisu uračunati bonusi Uefina vrijednosnog stupa ni bonus na plasman. Dakle, svaka pobjeda u Konferencijskoj ligi vrijedi 400.000 eura, svaki remi 133.000 eura. Procjene statističke platforme Football Meets Dana govorile su kako će "bili" završiti sezonu sa zaradom od gotovo osam i pol milijuna eura.

Oni su za svako od četiri pretkola dobili po 175.000 eura, dakle ukupno 525.000 eura, a bonus za ulazak među 36 klubova u Konferencijskoj ligi iznosi 3,17 milijuna eura, piše 24 sata.

Premije u Konferencijskoj ligi

- osvajač: 3 milijuna eura

- finalist: 4 milijuna eura

- polufinalisti: 2,5 milijuna eura

- četvrtfinalisti: 1,3 milijuna eura

- osmina finala: 800.000 eura

- šesnaestina finala: 200.000 eura

- pozicije 1.-8. u ligaškoj fazi: 400.000 eura

- pozicije 9.-16. u ligaškoj fazi: 200.000 eura

- svako mjesto više na ljestvici: po 28.000 eura

- pobjeda u ligaškoj fazi: 400.000 eura

- remi u ligaškoj fazi: 133.000 eura

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