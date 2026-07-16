Koliko dugo smijemo piti vodu iz iste plastične boce?

Mnogi tijekom ljeta sa sobom nose bocu vode i pune je više puta dnevno. No, ako je riječ o jednokratnoj plastičnoj boci kupljenoj u trgovini, postavlja se pitanje koliko je dugo sigurno koristiti je.

Jednokratne boce nisu napravljene za višekratnu upotrebu

Većina boca za vodu koje kupujemo u trgovinama izrađena je od tanke PET plastike. Takve su boce namijenjene jednokratnoj uporabi, iako ih mnogi pune nekoliko dana ili čak tjedana.

Problem nije toliko sama plastika koliko trošenje materijala. Svakim otvaranjem, stiskanjem i ponovnim punjenjem boca se oštećuje, stvaraju se sitne ogrebotine u kojima se mogu zadržavati bakterije, a čep s vremenom postaje sve teže održavati čistim.

Najveći problem su bakterije

Ako iz boce pijete izravno, bakterije iz usne šupljine prelaze na grlo boce i u vodu. Ako se boca nakon toga ne opere, osobito tijekom toplih ljetnih dana, bakterije se mogu brzo razmnožavati.

Rizik je veći ako u boci nije samo voda, nego sok, ledeni čaj ili neko drugo zaslađeno piće jer ostaci šećera pogoduju rastu mikroorganizama.

Koliko dugo je možete koristiti?

Ne postoji univerzalno pravilo koje kaže da bocu morate baciti nakon jednog ili dva dana. Ako je boca neoštećena, puni se isključivo vodom i redovito pere, mnogi će je koristiti nekoliko dana.

Međutim, stručnjaci uglavnom preporučuju da se jednokratne PET boce ne koriste dugotrajno. Čim primijetite da je boca zgužvana, napuknuta, promijenila boju ili poprimi neugodan miris, vrijeme je da je zamijenite novom.

Boca se treba prati

Ako već ponovno koristite jednokratnu bocu, važno ju je redovito oprati toplom vodom i deterdžentom te dobro osušiti prije ponovnog punjenja. Samo ispiranje hladnom vodom nije dovoljno za uklanjanje bakterija.

Posebnu pozornost treba posvetiti čepu i grlu boce jer se upravo ondje zadržava najviše mikroorganizama.

Ne ostavljajte je na suncu

Ljeti bocu nije dobro ostavljati u automobilu ili na izravnom suncu satima. Visoke temperature potiču razmnožavanje bakterija u vodi, a toplina može ubrzati i propadanje same plastike.

Najsigurnije je bocu držati na hladnom ili u torbi, a vodu redovito mijenjati.

Ako često nosite vodu sa sobom, razmislite o višekratnoj boci

Ako svaki dan nosite vodu na posao, plažu ili u teretanu, dugoročno je bolje koristiti bocu namijenjenu višekratnoj upotrebi, primjerice onu od nehrđajućeg čelika ili kvalitetne plastike bez BPA-a. Takve su boce izdržljivije, lakše se peru i predviđene su za svakodnevno korištenje.

Ponovno punjenje jednokratne boce nekoliko puta nije nužno opasno, ali nije ni ono za što je dizajnirana. Redovito pranje, čuvanje podalje od visokih temperatura i zamjena boce čim pokaže znakove istrošenosti najbolji su način da voda koju pijete ostane sigurna i svježa.