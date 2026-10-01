Koliko dugo sir može stajati u hladnjaku? Ovisi o jednoj stvari

Sir je jedna od onih namirnica koje gotovo uvijek imamo u hladnjaku. Bilo da ga koristimo za tjesteninu, sendviče, pizzu ili ga volimo poslužiti na pladnju s narescima, često se dogodi da otvoreno pakiranje ostane u hladnjaku dulje nego što smo planirali.

No za razliku od mlijeka i jogurta, kod sira nije uvijek jednostavno procijeniti kada ga više nije sigurno jesti. Rok trajanja uvelike ovisi o vrsti sira, odnosno o količini vode koju sadrži. Svježi i mekani sirevi uglavnom se kvare brže od tvrdih sireva, piše Index.

Meki sirevi brže se kvare

Sir bi se općenito trebao čuvati na temperaturi od oko 4 °C ili nižoj. Ipak, različite vrste sireva mogu imati vrlo različit rok trajanja nakon otvaranja. Svježi i vrlo mekani sirevi, poput svježeg sira, ricotte i krem sira, u hladnjaku uglavnom traju od nekoliko dana do otprilike jedan do dva tjedna, ovisno o proizvodu i uputama na pakiranju.

Mekani sirevi, poput brieja i camemberta, također imaju kraći rok trajanja i treba ih pažljivije pratiti nakon otvaranja. Kod polumekanih i polutvrdih sireva, poput mozzarelle, goude i sličnih sireva, rok trajanja često se mjeri tjednima, a ne danima. Na trajnost utječu količina vlage, način pakiranja i uvjeti čuvanja.

Tvrdi sirevi, poput cheddara, švicarskog sira i parmezana, mogu trajati nekoliko tjedana nakon otvaranja, pogotovo ako su pravilno zamotani i čuvani u hladnjaku. Kod naribanih i ribanih sireva najbolje je pridržavati se uputa na otvorenom pakiranju jer zbog veće površine mogu brže izgubiti kvalitetu.

Kako prepoznati da se sir pokvario?

Sir vam može dati nekoliko jasnih znakova da više nije za jelo. Obratite pažnju na plijesan, napuhano pakiranje te neočekivane promjene boje, mirisa ili teksture, primjerice pojavu sluzavog sloja.

Ipak, treba razlikovati normalne karakteristike pojedine vrste sira od znakova kvarenja. Brie i camembert, primjerice, prirodno imaju bijelu plijesan na površini, a neki sirevi imaju vrlo intenzivan miris.

Zato nije dovoljno samo pitati se ima li sir plijesan ili snažno miriše. Važno je procijeniti je li njegov izgled, miris i tekstura uobičajena za tu vrstu sira.

Kako pravilno čuvati sir?

Neotvoreni sir najbolje je držati u originalnom pakiranju sve dok ga ne odlučite koristiti. Nakon otvaranja, ovisno o vrsti, treba ga spremiti u čistu zatvorenu posudu ili dobro zatvoriti originalno pakiranje.

Svježi i mekani sirevi osjetljiviji su na vlagu i kontaminaciju, dok se tvrđi sirevi mogu zamotati u papir namijenjen za čuvanje sira ili drugi materijal koji omogućuje određenu cirkulaciju zraka.

Sir se može i zamrznuti, iako nakon odmrzavanja njegova tekstura može biti nešto drugačija. Tvrdi sirevi s manje vlage uglavnom bolje podnose zamrzavanje od svježih sireva. Ako imate veću količinu sira koju nećete uskoro potrošiti, možete ga naribati ili podijeliti na manje porcije prije zamrzavanja.