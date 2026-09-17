Koliko dugo otvorene hrenovke možemo držati u hladnjaku?

Hrenovke su praktične jer se mogu pripremiti u velikoj količini za cijelo društvo, ali i pojesti samo jedna ili dvije. No, ako ne potrošite cijelo pakiranje, ostatak se lako zagubi u hladnjaku i tamo ostane danima, pa i tjednima. Činjenica da su hrenovke prerađeni i već kuhani proizvod ne znači da mogu neograničeno stajati u hladnjaku. U nastavku donosimo koliko otvorene hrenovke doista mogu izdržati i kako ih pravilno čuvati da ostanu svježe, piše Allrecipes.

Koliko dugo otvorene hrenovke mogu stajati u hladnjaku

Otvoreno pakiranje hrenovki trebalo bi se potrošiti u roku od sedam dana. Važno je znati da se rok trajanja otisnut na pakiranju odnosi isključivo na neotvoreni proizvod. Iako smjernice navode tjedan dana kao maksimalni rok, uvijek je dobro provjeriti proizvod. Ako hrenovke promijene boju, postanu ljepljive ili nakon kuhanja imaju čudan okus, najbolje ih je baciti, čak i ako nije prošlo sedam dana. Za usporedbu, preporuka je da se već kuhane hrenovke ne čuvaju duže od četiri dana, dok bi se neotvorena pakiranja trebala iskoristiti ili baciti nakon dva tjedna.

Najbolji način za pohranu otvorenih pakiranja

Nakon što otvorite pakiranje, hrenovke je najbolje pohraniti u vrećicu za zamrzavanje ili hermetički zatvorenu posudu. Jednostavno ih izvadite iz originalne ambalaže i premjestite. Nije potrebno dodavati vodu niti tekućinu u kojoj su stajale. Na tržištu postoje i posebne posude za čuvanje hrenovki, koje su učinkovite, ali nisu nužne. Hrenovke držite u najhladnijem dijelu hladnjaka, a ne u vratima, gdje temperatura često varira.

Zamrzavanje kao rješenje

Ako ne planirate uskoro potrošiti hrenovke ili ste kupili veliko pakiranje, zamrzavanje je dobra opcija. Pritom je važno ne staviti cijelo pakiranje izravno u zamrzivač. Postupak pripreme za zamrzavanje traje samo nekoliko minuta. Hrenovke najprije posložite na lim za pečenje obložen papirom i ostavite ih u zamrzivaču otprilike dva sata da se stvrdnu.

Nakon toga ih prebacite u vrećicu za zamrzavanje ili hermetički zatvorenu posudu. Na taj način spriječit ćete da se slijepe u jedan blok i moći ćete uzimati točno onoliko komada koliko vam treba za obrok. Iako zamrzavanje produljuje rok trajanja, potrošite ih unutar jednog do dva mjeseca kako bi zadržale najbolju kvalitetu.

Stoga, idući put kad budete pripremali samo jednu porciju variva ili hot doga, zapišite datum na vrećicu. Tako ćete biti sigurni da vam hrenovke ne zauzimaju prostor u hladnjaku nakon što im istekne rok, prenosi Index.