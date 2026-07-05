Koliko dugo oprano rublje može ostati u perilici, a da ga ne morate ponovno prati?

Što ako je oprano rublje ostalo u perilici preko noći? Stručnjakinja za čistoću Carolyn Forté navodi da rublje koje stoji u perilici između osam i deset sati ne morate nužno opet prati ili ga možete staviti prati na kratki ciklus kako bi se osvježilo, piše Dnevnik.

Ona čak savjetuje i samo ispiranje bez korištenja deterdženta, no najbolje je da sami procijenite trebate li koristiti prašak ili će čista voda biti dovoljna. Ako rublje nije poprimilo nikakav miris, možete ga staviti sušiti, kaže Forté.

Ukoliko oprani veš ostane u mašini dulje od jedne noći stvari na vrhu mogu se početi sušiti i postati krute te se može pojaviti ustajali miris.

U svakom slučaju, ako čista odjeća i drugo rublje ostane u perilici dulje od noći, najbolje je da je ponovno operete na brzom ciklusu, bez obzira na to je li poprimila miris ili se čini krutom.