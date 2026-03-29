Koliko dugo je kuhana piletina sigurna u hladnjaku?

Kuhana piletina u hladnjaku, na temperaturi blizu 4 °C ili nižoj, općenito ostaje sigurna za konzumaciju tri do četiri dana. Stručnjaci navode da, u idealnim uvjetima i uz stabilnu nisku temperaturu, ostaci mogu trajati i dulje, ali se preporučuje pridržavanje kraćeg razdoblja radi sigurnosti.

Održavanje niske temperature u hladnjaku ključno je za usporavanje rasta mikroorganizama. Ako temperatura prelazi preporučene vrijednosti ili nije stabilna, rok trajanja se znatno skraćuje, pa je sigurnije piletinu konzumirati unutar tri do četiri dana, piše Klix.ba.

Zašto se piletina kvari i nakon kuhanja?

Iako toplinska obrada uništava većinu štetnih bakterija, određeni mikroorganizmi mogu preživjeti i nastaviti se razmnožavati tijekom skladištenja. Brzina kvarenja ovisi o načinu na koji se s hranom rukuje nakon pripreme, vremenu provedenom na sobnoj temperaturi i uvjetima u hladnjaku.

Stručnjaci upozoravaju da piletinu treba baciti ako:

ima neugodan ili kiseo miris,

poprimi sluzavu teksturu,

promijeni boju u sivkastu ili mutnu.

Za produljenje svježine, kuhanu piletinu treba čuvati u dobro zatvorenim posudama i držati na višim policama hladnjaka kako bi se spriječila kontaminacija.

Ako se ne planira konzumirati u roku od nekoliko dana, preporučuje se zamrzavanje. Prilikom odmrzavanja, najsigurnija metoda je odmrzavanje u hladnjaku, kako bi se izbjeglo držanje hrane u temperaturnoj zoni pogodnoj za razvoj bakterija.