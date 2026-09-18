Koliko dugo Europljani uživaju u mirovini? Hrvatska pri dnu ljestvice u jednoj kategoriji

Očekivani broj godina života nakon odlaska u mirovinu znatno se razlikuje diljem Europe. Euronews detaljnije je analizirao trenutačnu dob za odlazak u mirovinu i koliko dugo Europljani mogu očekivati da će primati mirovinu.

Dob za odlazak u mirovinu raste diljem Europe kako ljudi žive sve dulje, no među državama postoje znatne razlike u tome koliko se godina očekuje da će ljudi živjeti nakon umirovljenja.

Prema podacima OECD-a, 2024. godine dob za odlazak u mirovinu u EU-u iznosila je 64,7 godina za muškarce i 64 godine za žene.

Budući da ljudi stječu pravo na mirovinu nakon što dosegnu dob za umirovljenje, Euronews Business koristio je podatke o očekivanom životnom vijeku u trenutku dosezanja dobi za odlazak u mirovinu u svakoj zemlji.

Toliko godina mogu očekivati da će primati mirovinu ako ispunjavaju i druge uvjete, poput potrebnog broja godina radnog staža. Naravno, neki umirovljenici nastavljaju raditi i nakon što dosegnu dob za odlazak u mirovinu.

18,4 godine za muškarce, 21,8 godina za žene

Očekuje se da će muškarci u EU-u nakon odlaska u mirovinu živjeti prosječno još 18,4 godine, a žene 21,8 godina. Te se brojke temelje na očekivanom životnom vijeku u dobi njihova umirovljenja, prema podacima Eurostata i OECD-a iz 2024. godine.

Kod muškaraca očekivani broj godina primanja mirovine kreće se od 14,7 godina u Bugarskoj i Mađarskoj do 27,3 godine u Turskoj. Unutar EU-a najdulje razdoblje ima Luksemburg, gdje se očekuje da će muškarci primati mirovinu 22 godine.

Ta razlika uglavnom proizlazi iz dva čimbenika: razlika u dobi za odlazak u mirovinu i očekivanom životnom vijeku.

Očekuje se da će muški umirovljenici u Grčkoj (21 godinu), Francuskoj (20,7), Sloveniji (20,7), Švicarskoj (20,4) i Malti (20,2) također provesti više od 20 godina u mirovini.

Očekivani broj godina u mirovini viši je od prosjeka EU-a, koji iznosi 18,4 godine, i na Cipru (19,8), u Švedskoj (19,4), Portugalu (19,3), Belgiji (19,1), Irskoj (19), Ujedinjenom Kraljevstvu (19), Austriji (18,8) i Finskoj (18,7).

Njemačka ima najmanje godina u mirovini među velikim gospodarstvima

To pokazuje da se, s iznimkom Njemačke, očekuje da će muškarci u drugim velikim europskim gospodarstvima provesti više godina u mirovini od prosjeka EU-a. U Njemačkoj je ta brojka 1,1 godinu ispod prosjeka EU-a, što stvara znatnu razliku u odnosu na Francusku, Italiju i Španjolsku.

Nasuprot tome, osim u Bugarskoj i Mađarskoj, očekuje se da će muški umirovljenici najmanje godina u mirovini provesti u Latviji, Rumunjskoj i Litvi – u svim tim zemljama manje od 16 godina.

Kod žena očekivani broj godina u mirovini u EU-u iznosi 21,8, dok se kreće od 18,6 godina u Mađarskoj do 34,5 godina u Turskoj. U Luksemburgu je također viši od 25 godina.

Predviđa se da će žene u Sloveniji, Grčkoj, Francuskoj, Španjolskoj, Švicarskoj, Malti, Italiji, Portugalu, Cipru i Finskoj provesti više od 22 godine u mirovini, što znači da se očekuje da će mirovinu primati dulje od 22 godine.

Među ženama je ispod prosjeka EU-a ne samo Njemačka (20,3 godine), nego i Ujedinjeno Kraljevstvo (21 godinu).

Osim u Mađarskoj, očekuje se da će žene manje od 20 godina provesti u mirovini u još nekoliko zemalja. Među njima su Bugarska (18,8), Rumunjska (19,1), Nizozemska (19,2), Hrvatska (19,6), Danska (19,7), Latvija (19,8) i Island (19,8).

Dob za odlazak u mirovinu i očekivana dob smrti

Prema podacima za 2024. godinu, Turska se izdvaja među 32 promatrane europske zemlje jer trenutačna dob za odlazak u mirovinu iznosi 52 godine za muškarce i 49 godina za žene.

Ako se izuzme Turska, u ostalim zemljama na popisu dob za odlazak u mirovinu kreće se od 62 do 67 godina za muškarce te od 60 do 67 godina za žene.

U EU-u dob za odlazak u mirovinu iznosi 64,7 godina za muškarce i 64 godine za žene. Očekuje se da će muškarci živjeti do 83,1 godine, a žene do 85,8 godina.

Razlika između muškaraca i žena u mirovini

U prosjeku se očekuje da će žene u EU-u provesti 3,4 godine dulje u mirovini od muškaraca. Ta se razlika kreće od 1,6 godina na Islandu do 7,2 godine u Turskoj.

Razlika iznosi četiri godine ili više i u Estoniji, Litvi, Latviji, Bugarskoj, Rumunjskoj i Poljskoj. Međutim, stope sudjelovanja u radnoj snazi u tim su zemljama razmjerno niže.

Drugi aspekt je razlika u mirovinama između muškaraca i žena. U zemljama OECD-a žene u prosjeku primaju 23 posto niže mirovine od muškaraca, dok u Ujedinjenom Kraljevstvu ta razlika doseže 37 posto.

Dob izlaska s tržišta rada i Turska

Međutim, prosječna stvarna dob izlaska s tržišta rada može se razlikovati od službene dobi za odlazak u mirovinu. Primjerice, u EU-u dob za odlazak u mirovinu za muškarce iznosi 64,7 godina, dok je prosječna dob izlaska s tržišta rada 63,8 godina. Kod žena prosječna dob izlaska s tržišta rada iznosi 62,9 godina, u usporedbi s dobi za odlazak u mirovinu od 64 godine.

Najizraženija razlika između dobi za odlazak u mirovinu i dobi izlaska s tržišta rada zabilježena je u Turskoj. Dok muškarci mogu otići u mirovinu s 52 godine, njihova prosječna dob izlaska s tržišta rada iznosi 60,8 godina. Kod žena te brojke iznose 49, odnosno 60,5 godina.

Očekivani broj godina života nakon izlaska s tržišta rada u Turskoj iznosio bi 18,2 godine za muškarce i 22,6 godina za žene. To pokazuje da bi, iako je očekivani broj godina u mirovini najveći u Turskoj, bio znatno manji kada bi se u obzir uzela stvarna dob izlaska s tržišta rada.

Mirovine su glavni izvor prihoda starijih Europljana, a njihova se visina znatno razlikuje diljem Europe, kako u nominalnim iznosima tako i prema kupovnoj moći.