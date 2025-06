Koliko ćete ovo ljeto izdvojiti za vikend na dalmatinskim otocima? Evo gdje je (još uvijek) povoljno, a gdje papreno

S dolaskom toplijih dana, sve više Hrvata i turista sanja o bijegu na naše predivne otoke. Miris borova, kristalno čisto more, netaknuta priroda i čarobne plaže, sve to čini Dalmaciju idealnim odredištem za ljetni predah. Dodamo li tome i autentičnu gastronomiju kojoj je teško odoljeti, jasno je zašto se svaki kutak Jadrana ljeti pretvara u pravi mali raj.

Posebnu čar imaju naši otoci; od špiljama bogatog Visa i mirisa lavande na Hvaru, do slikovite Korčule i njezine bogate kulturne baštine. No, unatoč neodoljivom šarmu, otočki godišnji odmori nisu jeftina avantura. Cijene smještaja rastu iz sezone u sezonu, a nije rijetkost da se i osnovni obroci u lokalnim restoranima plaćaju skuplje nego na kopnu. Ni trajektne karte nisu iznimka jer iz sezone u sezonu sve su skuplje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zato smo odlučili istražiti koliko ove sezone zapravo stoji jedan prosječan vikend na dalmatinskom otoku?

Vis – rajski otok sve privlačniji, ali i sve skuplji

Unatoč rastućim cijenama i sve skupljem putovanju, Vis i dalje ostaje jedno od najpoželjnijih ljetnih odredišta na Jadranu. Od 1. siječnja do 30. studenog 2024. godine na području grada Visa zabilježeno je ukupno 28.599 dolazaka te 177.282 noćenja. Udio domaćih gostiju iznosi 60.872 noćenja, dok su strani turisti ostvarili čak 116.410 noćenja što potvrđuje da šarm ovog izoliranog otoka privlači i sve veći broj posjetitelja iz inozemstva.

No, boravak na Visu – posebno usred sezone – sve je veći udar na džep.

Cijena povratne trajektne karte za odraslu osobu iznosi 18,20 eura, dok je za djecu nešto povoljnija, 7,20 eura. No, ako želite doživjeti otok u njegovoj punoj raskoši i istražiti skrivene uvale i netaknutu prirodu, osobni automobil je gotovo neizbježan. U tom slučaju, povratna karta za vozilo koštat će vas 104 eura. Vlasnici skutera proći će nešto jeftinije, njih će vožnja do Visa i natrag koštati 31 euro.

Cijene smještaja: od skromnih apartmana do luksuznih vila

U lipnju, dvodnevni boravak u privatnom apartmanu moguće je pronaći već od 300 eura, dok se luksuzniji smještaj penje i do 1.200 eura. Srpanj i kolovoz donose očekivani rast cijena, u prosjeku od 500 eura naviše, ovisno o lokaciji i razini opremljenosti.

Ipak, dobra vijest za one koji putuju s ograničenim budžetom, još uvijek je moguće pronaći pristupačniji smještaj, osobito ako se rezervacija obavi na vrijeme ili se odlučite za manje turistički razvikana mjesta na otoku.

Zanimljivo je da ove godine smještajni kapaciteti na Visu nisu popunjeni kao prošlog ljeta. Dok je u istom razdoblju 2024. većina apartmana i kuća za odmor bila unaprijed rezervirana, ove sezone još uvijek ima dosta dostupnih opcija, čak i za glavne ljetne mjesece.

Najsunčaniji otok Hvar sve je više rezerviran za strane goste

Za razliku od Visa, koji i dalje uspijeva zadržati veći udio domaćih posjetitelja, Hvar je odredište za strane goste.

Prema dostupnim podacima TZ Hvar, u razdoblju od 1. siječnja do 10. svibnja 2025. godine zabilježen je nastavak pozitivnog trenda u turističkim dolascima i noćenjima. Usporedbe radi, u istom razdoblju prošle godine, od siječnja do srpnja, Hvar je posjetilo 108.390 turista, a ostvareni broj noćenja je 366.972. Od toga, domaćih gostiju bilo je svega 18.696 što pokazuje da domaći turisti sve rjeđe biraju Hvar kao destinaciju.

Cijena povratne trajektne karte za odraslu osobu iznosi 16,80 eura, dok je karta za djecu 8,40 eura. Ako se na otok zaputite automobilom, za prijevoz ćete izdvojiti 95,20 eura, dok je za motoriste cijena povratne karte 28 eura.

Smještaj za elitu, ali još ima izuzetaka

Cijene smještaja na Hvaru značajno rastu s približavanjem vrhunca sezone. U lipnju se dvodnevni boravak za dvije osobe kreće od 500 do čak 1.200 eura, ovisno o lokaciji i razini luksuza. U srpnju cijene vila nerijetko dosežu i 2.000 eura za dva noćenja, dok su apartmani u tom razdoblju uglavnom u rasponu od 500 do 800 eura.

Kolovoz donosi sličan scenarij, no oni koji su spremni uložiti nešto više vremena u potragu i prihvatiti jednostavniji smještaj, mogu još uvijek pronaći opcije od 400 eura za dva noćenja.

Korčula sve traženija destinacija

U posljednjih nekoliko godina, Korčula je sve popularnije mjesto za ljetni odmor. To dokazuje i podatak da je na području Grada Korčule prošle godine ostvareno je ukupno 104.420 dolazaka i 443.603 noćenja.

„Evidentiran je rast broja dolazaka za 4% i rast broja noćenja za 4% s usporedbom istog razdoblja 2023. na području Grada Korčule“, kažu nam iz TZ Grada Korčule.

Najveći broj dolazaka ostvarili su strani turisti: 86.905 dok su domaći turisti ostvarili 17.515 dolazaka u 2024. godini. Prema državi turista, najviše dolazaka ostvarili su turisti iz: Hrvatske, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjene Kraljevine, Slovenije, Francuske, Njemačke, Australije, Bosne i Hercegovine, Poljske i Kanade.

Kako su nam potvrdili iz Grada Korčule, trenutna popunjenost smještajnog kapaciteta je 48,19 %.

„Prema podatcima eVisitor sustava u razdoblju 1.1.-08.6.2025. na području Grada Korčule ostvareno je ukupno 18.265 dolazaka i 49.067 noćenja. Broj dolazaka je 3% veći od istog razdoblja prošle godine dok je broj noćenja na istoj razini kao prošle godine“, navode.

I ove sezone, kako nam kažu iz TZ, očekuju blagi porast broja dolazaka i noćenja, u posezoni značajniji rast turističkog prometa te zadržavanje trenda rasta s emitivnih tržišta engleskog govornog područja.

Za one koji planiraju dolazak iz Splita, cijena povratne trajektne karte za jednu odraslu osobu iznosi 21,60 eura, dok će vlasnici osobnih automobila za prijevoz morati izdvojiti 147,40 eura.

Cijene smještaja variraju – od povoljnog do luksuznog

Smještajna ponuda na Korčuli šarolika je, ali cijene rastu s približavanjem vrhunca sezone. U lipnju je moguće pronaći smještaj za 150 eura za dvije osobe i dva noćenja, dok u srpnju cijene variraju od 30 do čak 1.500 eura, ovisno o vrsti i lokaciji. U kolovozu se cijene privatnih apartmana penju i do 700 eura, no i dalje se mogu pronaći povoljnije opcije za one koji rezerviraju ranije ili su spremni na jednostavniji smještaj.

Šolta ili Brač?

Za one kojima su ove destinacije preskupe, a žele osjetiti čari otočkog života, odlična alternativa nalaze se odmah "preko puta" Splita, to su dakako Šolta i Brač.

Oba otoka nude jednako slikovite plaže, miris borova i autentičnu dalmatinsku atmosferu, ali po znatno povoljnijim cijenama. Zahvaljujući blizini Splita, putovanje do Šolte ili Brača jednostavno je i brzo. Trajektna karta za povratno putovanje iz Splita stoji oko 12 eura po osobi, što ih čini iznimno dostupnima za vikend-bijeg bez prevelikog financijskog opterećenja.

Uz pristupačan smještaj i manje gužve, ova dva otoka savršen su izbor za antistresni vikend u prirodi, daleko od gradske vreve, ali i od visokih sezonskih cijena koje sve češće obilježavaju popularnije destinacije poput Hvara ili Visa.