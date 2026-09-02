Koliko često zapravo treba prati posteljinu i ručnike? Većina ljudi griješi s onima za ruke

Ručnik nakon tuširanja možda izgleda sasvim čisto, no to ne znači da je spreman za neograničeno korištenje. Toplina i vlaga u kupaonici pogoduju razvoju bakterija, zbog čega stručnjaci preporučuju redovito mijenjanje ručnika, piše Express.co.uk.

Ipak, ne vrijedi isto pravilo za sve. Koliko često ručnik treba završiti u perilici ovisi prije svega o tome za što ga koristimo.

Ručnike za ruke treba prati češće

Kupaonske ručnike kojima brišemo tijelo preporučuje se oprati nakon tri do četiri korištenja. Važno je i da se između korištenja mogu potpuno osušiti.

Još češće trebalo bi mijenjati ručnike za ruke. Njima se često služi nekoliko članova kućanstva, a zbog učestalog korištenja nerijetko ostaju vlažni. Preporuka je prati ih svaka dva do tri dana, a tijekom sezone prehlada i gripe ili ako je netko u kućanstvu bolestan i češće.

Najstrože pravilo odnosi se na ručnike za lice i krpice za umivanje – njih bi trebalo prati nakon svakog korištenja.

A koliko često treba mijenjati posteljinu?

Pravila postoje i za posteljinu. Jastučnice bi prema preporukama trebalo prati jednom tjedno, dok bi osobe koje imaju osjetljivu kožu ili problema s aknama to trebale činiti još češće.

Plahte je u pravilu dovoljno prati svaka dva tjedna. Iznimka su ljudi koji se tijekom noći intenzivnije znoje ili spavaju s kućnim ljubimcima. U tim slučajevima preporučuje se pranje jednom tjedno.

Jastuke i poplune dovoljno je prati otprilike dvaput godišnje, primjerice prilikom sezonske izmjene posteljine. Češće pranje preporučuje se osobama koje pate od alergija ili astme.

Zašto stručnjaci ne preporučuju omekšivač?

Postoji i česta pogreška zbog koje ručnici s vremenom mogu slabije upijati vodu – korištenje omekšivača. On na vlaknima ostavlja sloj koji postupno smanjuje njihovu sposobnost upijanja.

Ručnike se zato preporučuje prati bez omekšivača, na temperaturi između 40 i 60 stupnjeva, te ih potpuno osušiti prije spremanja u ormar.

Kod velikih popluna problem može predstavljati i veličina perilice. Guranje velikog komada u premali bubanj može dovesti do neravnomjernog pranja i ispiranja te nepotpunog sušenja, čime se stvaraju uvjeti za razvoj plijesni. Za predmete koji ne mogu normalno stati u kućnu perilicu stručnjaci preporučuju korištenje većih strojeva u profesionalnim praonicama.