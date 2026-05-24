Koliko često treba prati kosu? Evo što kažu stručnjaci

Pitanje koliko često treba prati kosu jedno je od onih oko kojih gotovo svatko ima čvrst stav. Dok jedni tvrde da kosu moraju prati svaki dan kako ne bi bila masna, drugi šampon koriste što rjeđe, uvjereni da time štite vlasi.

No prema najnovijim istraživanjima, kosa i vlasište najčešće su u najboljem stanju kada se peru pet do šest puta tjedno. U jednom ispitivanju pokazalo se da je gotovo svakodnevno pranje povezano s boljim stanjem vlasišta i većim brojem dana u kojima su sudionici ocijenili da im kosa izgleda odlično, piše Daily Mail.

Stručnjaci ipak naglašavaju da idealna učestalost ovisi o tipu kose, navikama, načinu života i osjetljivosti vlasišta. No istodobno upozoravaju da strah od 'pretjeranog pranja' često nije opravdan, prenosi tportal.

Što se događa kada kosu peremo prerijetko?

Dermatologinja dr. Shilpi Khetarpal iz Cleveland Clinic upozorava da nedovoljno često pranje može imati posljedice za vlasište.

'Kada se kosa i vlasište ne čiste dovoljno često, može doći do prekomjernog rasta bakterija i gljivica', rekla je.

Razlog je sebum, masna tvar koju vlasište prirodno proizvodi. U normalnim količinama pomaže zadržati vlagu i održavati vlasište zdravim, no kada se previše nakuplja, može postati podloga za rast bakterija i gljivica.

'Prekomjerni rast bakterija može dovesti do izbočina nalik aknama na vlasištu, što se naziva folikulitis. Nakupljanje gljivica može se pojaviti kao perut ili seboroični dermatitis, pri čemu dolazi do ljuskanja, svrbeža i crvenila vlasišta', objasnila je dr. Khetarpal.

Problem može postati veći ako se sebum predugo zadržava na vlasištu. Tada se kemijski mijenja i oslobađa tvari koje mogu iritirati kožu. U istraživanju koje je proveo Procter & Gamble sudjelovalo je više od 1500 muškaraca i žena. Sudionici su prali kosu različitom učestalošću: jednom tjedno, dva puta tjedno, tri do četiri puta tjedno ili pet do šest puta tjedno.

Nakon toga ocjenjivali su koliko im kosa izgleda i djeluje zdravo te koliko su imali takozvanih 'dobrih dana za kosu'. Rezultati su pokazali da su oni koji su kosu prali češće prijavljivali manje svrbeža, manje peruti i manje iritacije vlasišta, kao i veći broj dana u kojima su bili zadovoljni izgledom kose.

Istraživači su zaključili da češće pranje nije dovelo do dodatnog oštećenja kose. Štoviše, sudionici koji su kosu prali češće prijavili su bolju hidrataciju u usporedbi s onima koji su je prali rjeđe.

Vrijedi li to za sve tipove kose?

Tradicionalno se smatralo da gustu, kovrčavu ili afro teksturiranu kosu treba prati rjeđe nego tanku i ravnu kosu. No novija istraživanja sugeriraju da i različiti tipovi kose mogu imati koristi od redovitijeg pranja.

U studiji iz 2023. sudionici su kosu prali svaki drugi dan, a rezultati su pokazali poboljšanja u osjećaju čistoće, smanjenju svrbeža, suhoće i peruti, neovisno o tipu kose. Najveće poboljšanje primijećeno je kod onih koji su prije istraživanja kosu prali najrjeđe.

To dovodi u pitanje uvriježeno mišljenje da češće korištenje šampona nužno isušuje kosu i uklanja korisna ulja. Ipak, stručnjaci upozoravaju da način pranja ima veliku ulogu.

Dermatologinja dr. Antonella Tosti sa Sveučilišta u Miamiju ističe da kod čestog pranja treba biti pažljiv.

'Ono što je važno često prati jest vlasište, a ne sama vlas. Pretjerano pranje može oštetiti vlas, a važno je zaštititi je regeneratorima', prenosi tportal.

Drugim riječima, šampon bi se trebao nanositi prvenstveno na vlasište, gdje se nakupljaju sebum, znoj i nečistoće, dok se duljina kose može nježnije isprati pjenom koja se slijeva. Regenerator pritom pomaže zaštititi vlasi, osobito kod duže, suhe, obojene ili kovrčave kose.

Zaključak stručnjaka ne znači da svatko mora kosu prati svaki dan. No ako se kosa brzo masti, vlasište svrbi ili se javlja perut, rjeđe pranje možda nije najbolje rješenje. Prema dostupnim istraživanjima, za mnoge bi optimalan ritam mogao biti najmanje svaki drugi dan, a kod onih kojima to odgovara i pet do šest puta tjedno.