Koliko često mokrite? Evo što je normalno za vašu dob, a kada treba liječniku

Koliko često odlazimo na toalet razlikuje se od osobe do osobe, a na učestalost mokrenja utječe čitav niz čimbenika – od količine tekućine i vrste napitaka koje konzumiramo do spola, zdravstvenog stanja i dobi.

Urolog Hamid Abboudi iz bolnice New Victoria objašnjava da čaj, kava, alkohol i gazirana pića mogu pojačati aktivnost mokraćnog mjehura. Češće mokrenje može biti povezano i s trudnoćom, infekcijama mokraćnog sustava te drugim zdravstvenim stanjima.

Ipak, jedan od važnijih čimbenika je dob. Kako starimo, mijenjaju se funkcija bubrega, kapacitet i elastičnost mjehura te hormoni koji sudjeluju u regulaciji stvaranja mokraće.

Djeca: od 6 do 14 puta dnevno

Mala djeca mogu mokriti između osam i 14 puta dnevno, dok se kod nešto starije djece učestalost uglavnom smanjuje na šest do 12 odlazaka na toalet.

Ako dijete mokri znatno češće, mogući uzroci su tjeskoba, konzumacija kofeina, zatvor ili određene alergije na hranu. Učestalost može biti povezana i s navikom predugog zadržavanja mokraće, manjim kapacitetom mjehura ili anatomskim nepravilnostima.

Tinejdžeri: od 4 do 6 puta dnevno

Tinejdžeri u prosjeku mokre četiri do šest puta na dan. Tijekom puberteta taj se broj može povećati zbog hormonalnih promjena i najčešće nema razloga za zabrinutost.

Ako učestalo mokrenje potraje ili se pojave drugi simptomi, Abboudi upozorava da uzrok mogu biti infekcija mokraćnih puteva, dijabetes ili prevelik unos kofeina, a u rijetkim slučajevima i ozbiljnije bolesti.

Odrasli do 60 godina: uglavnom 6 do 9 puta dnevno

Kod većine odraslih normalnim se smatra mokrenje otprilike pet do osam puta tijekom dana te eventualno jednom tijekom noći, iako učestalost ovisi o brojnim okolnostima.

Abboudi navodi da žene u pravilu mokre nešto češće od muškaraca. Prema jednom istraživanju, žene su na toalet zbog mokrenja odlazile prosječno 5,6 puta dnevno, a muškarci 4,8 puta.

Kod žena značajnu ulogu mogu imati trudnoća i infekcije mokraćnog sustava. Tijekom trudnoće povećava se pritisak na mokraćni mjehur pa potreba za mokrenjem može biti češća i danju i noću.

Nakon 60. godine: i do 10 puta dnevno

S godinama zadržavanje mokraće može postati teže. Funkcija bubrega postupno se mijenja, a mišići mokraćnog mjehura gube dio svoje elastičnosti.

Češće postaje i noćno mokrenje, odnosno nokturija. Starije osobe mogu se tijekom noći buditi i dva puta zbog potrebe za odlaskom na toalet, što je dijelom povezano s promjenama u lučenju antidiuretskog hormona koji sudjeluje u regulaciji količine vode u organizmu.

Na učestalost mokrenja mogu utjecati i lijekovi, posebice diuretici. Kod muškaraca je čest čimbenik i povećanje prostate povezano s dobi, koje može stvarati pritisak i otežavati normalno pražnjenje mjehura.

Kada se treba javiti liječniku?

Sama činjenica da netko mokri češće ili rjeđe od navedenog prosjeka ne mora značiti da postoji zdravstveni problem. Važnije je obratiti pozornost na iznenadnu promjenu vlastitih navika.

Abboudi savjetuje razgovor s liječnikom ako primijetite krv u mokraći, značajnu promjenu u učestalosti mokrenja ili ako se redovito budite više puta tijekom noći zbog potrebe za mokrenjem.

Poseban oprez preporučuje pušačima jer imaju povećan rizik od razvoja raka mokraćnog mjehura.