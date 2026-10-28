Znamo koliko ćemo ove godine plaćati fritule i kuhano vino na Adventu u Splitu: Objavljene cijene, ali i koliko će koštati najam kućica

Gradska tvrtka Žnjan d.o.o. objavila je javni poziv za dostavljanje ponuda za izlaganje, prezentaciju i prodaju proizvoda i usluga na manifestaciji „Advent u Splitu”. Ovogodišnji adventski program trebao bi trajati od 27. studenoga 2026. do 6. siječnja 2027. godine, a dokumentacija otkriva gdje će biti postavljene kućice, koliko će zainteresirani zakupci morati izdvojiti te kakve će cijene pojedinih proizvoda smjeti naplaćivati posjetiteljima.

Prema objavljenom pozivu, na četiri lokacije predviđene su ukupno 24 adventske kućice. Najskuplji zakup očekuje se na Prokurativama, gdje početna cijena iznosi 6.500 eura bez PDV-a, dok je najpovoljnija lokacija Stobreč, s početnom cijenom od 800 eura bez PDV-a.

Najskuplje Prokurative, najpovoljniji Stobreč

Na splitskoj Rivi predviđeno je ukupno 11 kućica. Za četiri ugostiteljske kućice početna cijena zakupa iznosi 3.500 eura bez PDV-a, za dvije kućice namijenjene slatkom programu 4.000 eura, dok se pet trgovačkih kućica nudi po početnoj cijeni od 3.000 eura.

Na Prokurativama će biti osam kućica, za koje je određena početna cijena od 6.500 eura bez PDV-a. Riječ je o kućicama površine oko deset četvornih metara, koje uključuju i prostor za stajaće stolove te terasu na krovu objekta.

U Đardinu su predviđene dvije kućice s početnom cijenom zakupa od 2.500 eura, a ondje bi trebalo biti organizirano i adventsko klizalište.

Tri kućice planirane su u Stobreču, gdje početna cijena zakupa iznosi 800 eura bez PDV-a. Adventski program u Stobreču trajat će nešto kraće, od 11. prosinca do 4. siječnja.

Važno je naglasiti kako je riječ o početnim cijenama, a konačni iznosi zakupa ovisit će o pristiglim ponudama.

Fritule najviše četiri eura, kuhano vino tri eura

Posebno je zanimljivo što je organizator u dokumentaciji propisao maksimalne cijene određenih proizvoda koje će ugostitelji, ovisno o vrsti svoje ponude, morati imati u jelovniku.

Tako porcija fritula od najmanje 150 grama neće smjeti koštati više od četiri eura. Hot dog i kobasica, uz propisanu minimalnu gramažu od 80 grama, moći će se prodavati po cijeni do tri eura.

Najviša dopuštena cijena kuhanog vina iznosi tri eura za 0,2 litre, koliko će maksimalno koštati i topla čokolada iste količine.

Čaj od 0,2 litre neće smjeti biti skuplji od 2,50 eura, dok je maksimalna cijena vode u boci od pola litre određena na dva eura.

Ova ograničenja ne odnose se na cjelokupnu ponudu ugostitelja, nego na točno određene proizvode i količine navedene u dokumentaciji.

Adventski sadržaji i na Obrovu, Morpurgovoj poljani i Mihovilovoj širini

Osim tradicionalnih adventskih lokacija, javnim pozivom obuhvaćene su i dodatne zone u splitskoj gradskoj jezgri.

Na Obrovu i Morpurgovoj poljani predviđeno je postavljanje do četiri štanda po lokaciji, dok su u Bosanskoj, Vuškovićevoj i Dominisovoj ulici, u sklopu programa „Blagdanski kantuni”, predviđena do tri štanda.

Na Mihovilovoj širini planirane su dvije ugostiteljske kućice.

Za svaku od tih zona početna cijena zakupa iznosi 1.000 eura bez PDV-a. Za razliku od pojedinačnih kućica, ovdje je riječ o zakupu cijelih prostora namijenjenih organizaciji adventskih sadržaja.

Organizatori će pritom morati osigurati odgovarajuće uvjete, uključujući održavanje čistoće, zbrinjavanje otpada, zaštitarsku službu i druge propisane obveze. Glazbeni program na tim lokacijama neće smjeti trajati dulje od 23 sata.

Za prijavu potrebna i zadužnica od 20.000 eura

Javni poziv donosi i niz uvjeta za zainteresirane ponuditelje. Među njima se posebno ističe obveza dostavljanja bjanko zadužnice na iznos od 20.000 eura, uz jamca platca, kao instrumenta osiguranja ozbiljnosti ponude, eventualne štete i ugovornih kazni.

Prilikom ocjenjivanja ponuda najveću težinu imat će ponuđena cijena zakupa, koja nosi 60 posto bodova. Preostalih 40 posto odnosi se na kvalitetu i sadržaj ponude, pri čemu se posebno vrednuju dalmatinska gastronomija i lokalni proizvodi.

Ugostitelji će se morati pridržavati i drugih pravila. Među ostalim, zabranjena je priprema hrane na otvorenom, kao i postavljanje vanjskih šankova, dok su od uređaja za grijanje dopuštene plinske grijalice.

Za pojedine lokacije predviđeno je i produženo radno vrijeme tijekom blagdana, uključujući mogućnost rada do tri sata ujutro na Badnjak i Staru godinu.

Rok za prijave je 6. studenoga

Zainteresirane fizičke i pravne osobe svoje ponude s pripadajućom dokumentacijom moraju dostaviti najkasnije do 6. studenoga 2026. godine u 14 sati.

Ponude se predaju osobno, u zatvorenoj omotnici, u prostorijama društva Žnjan d.o.o. na adresi Kralja Zvonimira 14, 11. kat, u Splitu, radnim danom od 9 do 14 sati.

Odluka o odabiru ponuditelja trebala bi biti objavljena do 9. studenoga.

Cjelokupna dokumentacija, uključujući uvjete sudjelovanja, obrasce i nacrte zona s lokacijama adventskih kućica, dostupna je na službenim stranicama gradske tvrtke Žnjan.