Koliko čaja je previše? Stručnjakinja upozorava na kofein, šećer i željezo

Bilo da uživate u šalici toplog čaja prije spavanja ili u čaši osvježavajućeg ledenog čaja tijekom toplih dana, ovaj omiljeni napitak pruža brojne zdravstvene dobrobiti. Međutim, mnogi se pitaju pomaže li čaj u hidraciji organizma jednako učinkovito kao i obična voda te smije li se uračunati u preporučenu dnevnu količinu tekućine.

Registrirana dijetetičarka i nutricionistica za Real Simple objašnjava kako čaj gotovo u potpunosti može zadovoljiti potrebe tijela za tekućinom, uz tek nekoliko važnih napomena o kojima treba voditi računa, piše Novi list.

Hidrira li čaj tijelo jednako dobro kao i voda?

Misao da čajevi s kofeinom dehidriraju organizam temelji se na starim zabludama. Čaj se sastoji od više od 99 posto vode, a blagi diuretski učinak kofeina daleko je premalen da bi poništio količinu tekućine koju unosite.

Osim ako ne pijete iznimno jak, visoko koncentriran čaj u ogromnim količinama, čaj doprinosi hidraciji tijela gotovo jednako kao i čista voda.

Ipak, vrste s manjim udjelom kofeina ili bez njega pružaju tehnički bolju hidraciju:

Crni čaj: Sadrži najvišu razinu kofeina među pravim čajevima (približno 40 do 70 miligrama po šalici).

Zeleni i bijeli čaj: Sadrže znatno manje kofeina (oko 20 do 45 miligrama po šalici).

Biljni čajevi (kamilica, paprena metvica, rooibos): Prirodno ne sadrže kofein i predstavljaju izvrstan izbor za hidraciju u bilo koje doba dana.

Uračunavanje čaja u dnevni unos tekućine

U ukupni dnevni unos tekućine zapravo se računaju sve tekućine koje unesemo tijekom dana — uključujući čaj, kavu, pa i vodu iz hrane.

Jedini izuzetak čine industrijski, unaprijed zapakirani ledeni čajevi te voćni napitci s visokim udjelom dodanog šećera. Takve napitke treba smatrati poslasticom i ograničiti njihov unos, a ne primarnim izvorom hidracije.

Na što pripaziti ako pijete više čaja?

Prije nego što čaj postane vaša glavna zamjena za vodu, obratite pozornost na nekoliko ključnih čimbenika:

Ukupni unos kofeina: Ovisno o tome kako metabolizirate kofein, preporučuje se opća granica od najviše 400 miligrama kofeina dnevno iz svih izvora, piše Novi list.

Dodani šećeri i vrhnja: Pripazite na količinu meda, šećera i aromatiziranih mlijeka ili vrhnja koje dodajete u šalicu. Pojedine mješavine i gotovi čajevi mogu imati šećera koliko i gazirani sokovi. Najbolje je kuhati vlastiti čaj i dodavati minimalno zaslađivača.

Apsorpcija željeza: Čaj sadrži tanine koji mogu blago smanjiti sposobnost tijela da apsorbira biljno (ne-hemsko) željezo iz hrane. Ako imate manjak željeza u krvi ili ste na vegetarijanskoj prehrani, izbjegavajte piti čaj tijekom samih obroka te ga radije konzumirajte između njih.

Iako čaj hidrira gotovo jednako dobro kao voda, ne bi ga trebalo smatrati potpunom zamjenom. Obična, čista voda i dalje bi trebala ostati temelj vaše svakodnevne hidracije.