Koliko bi kod nas bilo? Pogledajte koliko je čovjek platio večeru za četiri osobe u Grčkoj

Kako je krenula turistička sezona, sve više građana uspoređuje cijene u popularnim ljetnim destinacijama s onima u Hrvatskoj. Jedan čitatelj Indexa podijelio je svoje iskustvo iz Grčke i tvrdi da su cijene znatno niže nego kod nas.

Prema njegovim navodima, boca vode od 1 litre stoji 1 euro, što je, kako kaže, osjetno manje nego u hrvatskim turističkim središtima. Posebno ga je iznenadila cijena večere za četiri osobe."Večera za 4 osobe 52 eura"

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Na računu se nalaze tradicionalna grčka jela i pića. Naručeni su grčka salata (7,50 €), "yialantzi" punjene tikvice (6,00 €), suzuk (8,50 €), srdela na žaru (8,00 €), "koutsomires" riba (11,00 €), voda 1L (1,00 €) te dva piva od 0,5L (10,00 €). Ukupni iznos računa iznosio je 52,00 eura.

"Kod nas takav obrok ne može proći ispod 100 eura", naveo je čitatelj, uspoređujući grčke i hrvatske cijene u restoranima. Turist tvrdi da se radi o uobičajenim cijenama u grčkim ugostiteljskim objektima, zbog čega smatra da je ta destinacija i dalje povoljnija opcija za ljetovanje u odnosu na Hrvatsku.

U vrijeme kada mnogi planiraju godišnje odmore, razlike u cijenama između mediteranskih zemalja ponovno su jedna od glavnih tema među turistima.