KOLAPS U KAŠTELIMA Magistrala pod vodom, automobili ostaju u kvaru: U dijelovima Dalmacije palo više od 100 litara kiše

Nakon iznimno kišne srijede, 21. listopada, kada su obilni pljuskovi izazvali poplave i brojne probleme diljem splitskog područja, novi snažan kišni val stigao je nešto nakon 23 sata. Posebno je pogođeno područje Kaštela, gdje su velike količine vode ponovno preplavile pojedine prometnice, a vozači se suočavaju s ozbiljnim poteškoćama.

Prema informacijama koje pristižu s terena, stanje je osobito teško na dijelovima Jadranske magistrale kroz Kaštela, uključujući područje kod INA-ine benzinske postaje. Voda se zadržava na kolniku, a pojedini automobili ne mogu nastaviti vožnju. Problema ima i na staroj kaštelanskoj cesti.

"Najmanje deset automobila ostalo je u kvaru na samo 500 metara!"

Građani putem društvenih mreža upozoravaju druge vozače na iznimno teške uvjete. Jedna od dojava opisuje stanje na magistrali prema Trogiru:

"Kraj benzinske isto potop... Vatrogasci na sve strane. Ljudi stali u autima... Ne mogu dalje prema Trogiru."

Posebno zabrinjava dojava s poteza između Kaštel Lukšića i Kaštel Starog, gdje jedan građanin tvrdi da je na svega 500 metara najmanje deset automobila ostalo u kvaru zbog vode na prometnici. Ovaj podatak zasad nije neovisno potvrđen.

Upozorenja stižu i za staru cestu kroz Kaštela, gdje se, prema navodima građana, na pojedinim dijelovima također ne može proći. Vozačima se preporučuje izbjegavanje poplavljenih dionica jer voda može biti znatno dublja nego što izgleda.

Nevjerojatne količine kiše: Više od 110 litara na pojedinim postajama!

Podaci meteoroloških postaja prikupljeni oko 23:30 sati pokazuju koliko je snažno bilo današnje nevrijeme. Najveće količine oborina zabilježene su u Dalmatinskoj zagori, Solinu i Kaštelima, a iznimno mnogo kiše palo je i u samome Splitu.

Prema dostupnim mjerenjima, među najvećim količinama oborine izdvajaju se:

Nisko – 111,3 litre po četvornom metru

Solin, Srednja strana – 111,0 litara

Kaštel Gomilica – 102,5 litara

Muć – 98,8 litara

Kaštel Gomilica, druga postaja – 95,3 litre

Split, Kman – 73,4 litre

Tugare – 72,2 litre

Seget Donji – 71,3 litara

Split, Spinut – 71,0 litara

Žrnovnica – 70,9 litara

Za usporedbu, prosječna listopadska količina oborine u Splitu iznosi oko 77 litara po četvornom metru. To znači da je na Kmanu u samo jednom danu palo čak 95 posto prosječne količine kiše za cijeli listopad! U Spinutu je taj udio dosegnuo oko 92 posto.

Na pojedinim postajama u Solinu, Kaštelima i Zagori izmjerene su čak i količine znatno veće od splitskog mjesečnog prosjeka. Valja naglasiti da je riječ o podacima lokalnih postaja koji se tijekom noći još mogu mijenjati.

Velika suša konačno je prekinuta: Jadro i Žrnovnica naglo rastu!

Iako su obilne oborine izazvale velike prometne probleme, donijele su i jednu iznimno važnu pozitivnu promjenu. Dugotrajno sušno razdoblje, koje je posljednjih mjeseci obilježilo veliki dio Dalmacije, napokon je prekinuto. Nakon dugo vremena značajnije količine vode stigle su u riječna korita i na područja koja su se suočavala s ozbiljnim nedostatkom oborina.

Posebno je zanimljivo stanje na rijekama Jadru i Žrnovnici, koje bilježe brz porast vodostaja. Nakon dugog razdoblja niskih vodostaja i suše, ove rijeke ponovno dobivaju znatno veće količine vode. Obilne kiše važne su i za obnavljanje zaliha podzemnih voda, premda će za potpuniju procjenu oporavka trebati pratiti stanje i idućih dana.

U petak predah, a već u subotu stiže nova obilna kiša!

Nakon iznimno nestabilne srijede, četvrtak će na splitskom području biti znatno stabilniji, uz promjenjivu naoblaku i sunčana razdoblja. Ipak, još uvijek će postojati mogućnost povremene kiše i lokalnih, uglavnom slabijih pljuskova. Očekuje se znatno manje oborina nego tijekom srijede.

Petak bi trebao donijeti predah od kiše, uz pretežno suho vrijeme i sunčana razdoblja. Međutim, stabilizacija neće dugo potrajati. Već u drugom dijelu subote u Dalmaciji se očekuje novi val obilnije kiše i pljuskova s grmljavinom, pri čemu će ponovno postojati mogućnost lokalno izraženijih oborina.

Nakon današnjih poplava i velikih količina kiše, posebno će biti važno pratiti stanje vodotokova i odvodnje jer bi nove oborine mogle brzo povećati količinu vode na već natopljenom terenu.