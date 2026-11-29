Potražnja za kokainom u Hrvatskoj sve je veća, a naša je zemlja zbog turizma postala zanimljivo tržište trgovcima drogom, upozorio je kriminalist Tonći Prodan u razgovoru za 24sata.

Na rast količine zaplijenjenog kokaina upućuju i podaci Ministarstva unutarnjih poslova. Tijekom 2025. godine hrvatska je policija zaplijenila gotovo 190 kilograma ove droge, što je čak 59 posto više u odnosu na 2024. godinu, kada je zaplijenjeno 119,43 kilograma.

Porastao i broj pojedinačnih zapljena

Osim ukupne količine zaplijenjenog kokaina, povećao se i broj pojedinačnih policijskih zapljena.

Tijekom 2025. godine evidentirano je 1.279 pojedinačnih zapljena kokaina, dok ih je godinu ranije bilo 967.

Prema riječima kriminalista Prodana, sve veća potražnja za kokainom, ali i turistička atraktivnost Hrvatske, našu zemlju čine sve zanimljivijim tržištem za trgovce drogom.

Ostatak članka, kao i detalje o tome odakle sve kokain stiže u Hrvatsku, možete pročitati na portalu 24sata.

Smatrate li da Hrvatska ima sve ozbiljniji problem s konzumacijom kokaina? - 😡 Da, situacija je alarmantna 😢 Da, posebno među mladima 👍 Da, potrebne su strože kazne i bolja prevencija 👎 Ne, problem se preuveličava 🤔 Nisam siguran/na Glasaj